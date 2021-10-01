Ковальчук также спрогнозировал снижение стоимости альткоинов.

Стоимость биткоина в первую неделю октября будет удерживаться на прежнем уровне, с 4 по 10 число она будет колебаться в пределах $40-46 тысяч.

Об этом заявил "Обозревателю" главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. Он также назвал два фактора, которые будут влиять на настроения инвесторов. По его словам, это:

новости, поступающие из США по регулированию крипторынка;

сообщения из других стран о запретах и разрешениях на хождение криптомонет.

"Факторы, указывающие на развитие индустрии, будут поддерживать настроение не распродавать биткоины и Ethereum. А любые негативные сообщения будут сдерживать новых покупателей от активности", - уверен Ковальчук.

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По прогнозу эксперта, может снизиться стоимость альткоинов - альтернативных флагманских криптовалют. Это возможно в случае "просадки" цены биткоина и Ethereum

Он также прогнозирует, что капитализация крипторынка на следующей неделе будет колебаться в диапазоне $1,5-1,6 триллиона. По его словам, тенденция снижения сохраняется еще с 6 сентября, и "пока она не будет сломана, ожидать спроса массовых инвесторов на криптовалюты не стоит".

Закон Украины о виртуальных активах

2 декабря 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о виртуальных активах, который предусматривает законодательное урегулирование рынка таких активов.

8 сентября 2021 года Рада приняла закон о биткоинах. Закон предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.

Признание биткоина законным платежным средством:

7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.

Автор: Юрий Годован