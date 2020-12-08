В декабре доллар ослаб к гривне ввиду снижения активности нерезидентов и импортеров.

На межбанковском валютном рынке вчера наблюдалось значительное ослабление доллара США к гривне вследствие снижения активности нерезидентов и импортеров.

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Об этом УНИАН рассказал аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов.

"Вчера на межбанке доллар США к гривне значительно ослаб. Нерезиденты и импортеры заметно снизили свою активность, поэтому спрос на валюту упал. НБУ на рынок не выходил. Торги понедельника по валютной паре доллар/гривня завершились на уровне 28,13 евро к гривне ослаб до отметки в 34,17", - сказал эксперт.

Гойлов отметил, что Минфин сегодня проведет аукцион по размещению ОВГЗ, и инвесторам будут предложены бонды в гривнях со сроком погашения через 6, 12, 24, 48, 60 месяцев, и в долларах США - 12 месяцев.

"В ходе аукциона будет важным, под какой процент инвесторы согласятся дать в долг Украине на 4 и 5 лет. С ноября стоимость заимствований для правительства растет, что "подогрело" интерес нерезидентов к данным бумагам", - рассказал Гойлов.

Курс ВВП-варрантов

Также аналитик сообщил, что курс ВВП-варрантов (ценных бумаг, которые выпустило правительство при реструктуризации 2015 года) впервые с марта превысил отметку в 100% от номинала.

"Данный факт говорит о росте доверия к экономике Украины со стороны международных инвесторов. Дополнительным позитивным фактором стало заявления президента Украины о том, что "жесткий" карантин до конца года вводить не планируют. В итоге рынки заметно успокоились", - подчеркнул Гойлов.

Эксперт отметил, что ожидает до конца недели по курсу доллара против гривни коррекцию к уровню 28,30 гривни/доллар, а евро к гривне, вероятно, продолжит укрепляться до отметки 34,30 гривни/евро.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 8 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,24 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий