Экономика Китая первой среди крупнейших государств вернулась к росту после кризиса

Наибольший квартальный рос показали сельское хозяйство и промышленность.

Экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира вернулась к росту после кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Об этом сообщили в Национальном бюро статистики КНР, пишет Громадське со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, по данным Бюро, во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший квартальный рост показали сельское хозяйство и промышленность. Сфера услуг росла меньшими темпами.

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Продажи в розницу одновременно упали, по сравнению с первым кварталом 2020 года.

"Если говорить в целом, то национальная экономика начала преодолевать негативный эффект эпидемии в первой половине года и показала восстановление и постепенное оживление", - говорится в заявлении Бюро.

Как сообщал УНИАН, экономика Китая сократилась в первом квартале 2020 года впервые за три десятилетия подсчета квартальных показателей, поскольку эпидемия коронавируса парализовала производство и инвестиции. ВВП Китая в январе-марте упал на 6,8% в годовом исчислении после роста на 6% в предыдущем квартале.

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