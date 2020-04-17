Коронавирус обрушил экономику Китая: ВВП страны сократился впервые за 30 лет

ВВП Китая в январе-марте упал на 6,8% в годовом выражении после роста на 6% в предыдущем квартале.

Китайская экономика сократилась в первом квартале впервые за три десятилетия подсчета квартальных показателей, поскольку эпидемия коронавируса парализовала производство и инвестиции.

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ВВП Китая в январе-марте упал на 6,8% в годовом выражении после роста на 6% в предыдущем квартале, согласно данным Национального бюро статистики. Аналитики ожидали снижения на 6,5%, сообщает Рейтер.

Официальные данные о квартальном ВВП начали вестись в Китае в 1992 году, и за все это время сокращение экономики не фиксировалось ни разу.

В поквартальном выражении китайская экономика упала на 9,8% после роста на 1,5% в октябре-декабре 2019 года.

“Данные о ВВП за первый квартал все еще в значительной степени находятся в пределах ожиданий, отражая потери от приостановки экономики во время всеобщего карантина, - сказал главный экономист Industrial Bank Лу Чжэнвэй.

“Далее, обеспокоенность вызывает отсутствие спроса в целом. Внутренний спрос не полностью восстановился, так как потребление, связанное с социальными собраниями, все еще запрещено, в то время как внешний спрос, скорее всего, будет забиваться по мере распространения пандемии”.

Небольшим утешением стали данные о меньшем, чем ожидалось, падении промышленного производства в марте, что может означать, что усилия правительства по поддержке экономики, предпринимаемые с февраля, работают.

Объем промышленного производства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении вместо ожидавшегося падения на 7,3%.

Вместе с тем розничные продажи в стране упали в марте на 15,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Аналитики ожидали сокращения на 10%.

Экономика Китая в 2020 году вырастет на 2,5%, минимальными темпами почти за полвека, полагают экономисты, опрошенные Рейтер на прошлой неделе.