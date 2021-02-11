В Раде разрабатывается соответствующий законопроект, поскольку сейчас в законодательстве просто нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность".

Украина заставит техногигантов, не являющихся резидентами страны, компании вроде Google, Facebook и Netflix, платить налог на добавленную стоимость (НДС) с тех электронных услуг, которые они продают украинцам.

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Об этом в эфире "Громадське" заявил народный депутат от "Слуги Народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Ситуация, которая есть - наши рекламисты должны платить НДС, а крупные гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог. Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно", - отметил он.

Отмечается, что в Раде разрабатывается соответствующий законопроект, поскольку сейчас в законодательстве просто нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность".

На вопрос, не переложат компании вроде Google, Facebook и Netflix этот налог на потребителя, то есть не они повысят цены, Гетманцев ответил: "Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого переводится это, зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке - то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не имеет спроса, я беру этот налог на себя, если имеет - я перевожу на потребителя".

Он также добавил, что предполагает, что какие - то услуги подорожают из-за этого налога, а какие-то - нет.

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Автор: УНИАН