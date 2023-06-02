Доля импорта в ЕС из России снизилась с 9,5% в феврале 2022 года до 1,9% в марте 2023 года.

Доля России в экспорте Евросоюза во все страны за пределы ЕС упала с 4% в феврале 2022 года до 1,8% в марте 2023 года.

Как сообщает Eurostat, доля импорта в ЕС из России снизилась с 9,5% в феврале 2022 года до 1,9% в марте 2023 года. При этом стоимость импорта из России упала с 22 млрд евро в марте 2022 года до 3,8 млрд евро в марте 2023 года.

Дефицит торгового баланса ЕС с Россией, который достиг пика в 18,4 млрд евро в марте 2022 года, снизился до 6,1 млрд евро в декабре 2022 года и превратился в профицит в марте 2023 года на уровне 0,2 млрд евро.

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В первом квартале 2023 года в балансе торговли энергоносителями между ЕС и Россией был зарегистрирован дефицит в размере 11,3 млрд евро.

Торговля ЕС с Россией

По состоянию на 29 марта 2023 года Россия лишилась статуса основного поставщика нефти в ЕС. С начала войны в Украине доля России в экспорте нефти в ЕС сократилась до 4%. Теперь первое место в экспорте нефти принадлежит США, на которые в декабре 2022 года пришлось 18% европейского импорта.

До нападения России на Украину от 24% до 31% общего объема импортной нефти Евросоюза (40-50 млн баррелей в месяц) шли из РФ. США были вторым поставщиком с долей 10-13% (19-21 млн баррелей).

Норвегия и Казахстан владели долей от 8% до 14%. Далее следовали Ирак (7-12%), Ливия и Великобритания (по 5%).

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