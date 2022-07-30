Такие уровни НБУ считает необоснованными и, более того, спекулятивными.

По состоянию на вечер 29 июля курс с запасом превышал на "черном" рынке 42 грн/$ и составил 41 грн/$ в банках, однако аналитики считают, что экономического обоснования этому нет.

Об этом пишет Forbes.

Такие уровни НБУ считает необоснованными и, более того, спекулятивными. "Небанковские учреждения начали искусственно повышать курс, поддерживая этим фактически существование "банкоматного туризма", – говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Подтверждений того, что текущие курсы обменников являются спекуляцией – нет, считает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. По его словам, обычно уличных табло курсов нет в странах с hard currency, где валютообмен, как таковой не нужен.

С другой стороны, регулирование наличных "киосков", в том числе в отношении их рекламы, есть во многих странах, говорит управляющий партнер чешской компании OG Research Дэвид Варва. "Обычно таким образом регуляторы пытаются предотвратить ситуации, когда наличный рынок вводит общество в заблуждение относительно реального курса", – объясняет он.

"Запрет табло возможно и поможет, но как проконтролировать, что они действительно исчезнут?",- предостерегает Демкив.

К тому же риск спекуляций будет существовать и в дальнейшем. "Карточный туризм" не исчезнет, если карточный курс банков будет отличаться от розничного по крайней мере на 10%, говорит Демкив. Вечером 29 июля крупнейший "ПриватБанк" установил карточный курс на уровне 37,04 грн/$. Курс обменников превышал его примерно на 14%.

"Я не думаю, что наличный рынок в Украине действительно соответствует макроэкономическим реалиям, – говорит Варва из OG Research. - НБУ имеет достаточно прочные позиции для управления курсом, поэтому общество должно доверять Нацбанку, а не обменникам".

Среди мотивов, которыми топ-менеджеры НБУ объясняли решение перефіксувати официальный курс с 29,25 до 36,57 грн/$ было желание стимулировать экспортеров продавать больше валютной выручки, в то время как импорт по такой логике должен был стать более дорогим и менее выгодным.

Собеседник в одном из департаментов НБУ отмечает, что объемы продаж от экспорта действительно выросли, тогда как спрос на валюту со стороны импортеров существенно снизился. Отказ части клиентов-импортеров от заявок на покупку валюты в первые дни после повышения курса рассказывал и собеседник в одном из крупнейших банков с иностранным капиталом.

Это косвенно подтверждают и данные Нацбанка относительно валютных интервенций.

Национальный банк Украины (НБУ), который с конца марта еженедельно поддерживал гривну валютными интервенциями, благодаря девальвации на прошлой неделе официального курса гривны на 25% на этой неделе выкупил с рынка $682,8 млн. Регулятор выкупил в резервы больше всего валюты с 2021 года.

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