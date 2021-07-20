С момента вспышки пандемии национальная валюта Украины просела более чем на 4 гривни.

С декабря 2019 года, когда впервые была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая, курс доллара в Украине вырос с 23,25 грн/долл по состоянию на 26 декабря 2019 до 27,21 грн/долл по состоянию на 20 июля 2021 года.

То есть, с момента вспышки пандемии национальная валюта Украины просела более чем на 4 гривни. Об этом говорится в материалах Нацбанка.

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31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке заболевания во Всемирную Организацию Здравоохранения.

На тот момент курс доллара в Украине был на уровне 23,68 грн/долл.

То есть с момента появления первой информации о коронавирусе, до уведомления ВОЗ о наличии проблемы гривня начала проседать и подешевела почти на 40 копеек по сравнению с 27 декабря, когда курс был на уровне 23.29 грн/долл.

30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.

На тот момент курс был на уровне 24,84 грн/долл.

11 февраля 2020 года заболевание получило название COVID-2019.

На тот момент курс доллара был на уровне 24,51 грн/долл. С начала проблемы прошло около двух месяцев, гривня просела на 1,25 с 23,25 грн/долл до 24,51 грн/долл.

Приход коронавируса в Украину

3 марта 2020 года в Украине был зафиксирован первый официально подтвержденный случай коронавируса. Курс доллара в этот день был на уровне 24,81 грн/долл.

Фактически за месяц с момента, когда заболевание получило официальное название доллар подорожал на 30 копеек, с 24,51 грн/долл до 24,81 грн/долл.

10 марта 2020 года в Украине было уже 40 случаев с подозрением на коронавирус. 35 случаев оказались негативными, однако доллар продолжал расти. Курс был уже на уровне 24,92 грн/долл.

Первый локдаун

11 марта 2020 года Кабмин вводит в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Доллар стремительно поднимается до отметки 25,62 грн/долл.

Если вернуться к моменту появления первой информации о событиях в Ухане, то за три месяца курс изменился с 23,25 по состоянию на 26 декабря 2019 до 25,62 грн/долл по состоянию на 11 марта. За три месяца доллар подорожал почти на 2,5 гривни.

Второй локдаун

14 ноября 2020 года в Украине был введен второй локдаун. Курс доллара на тот момент был уже на уровне 28,19 грн/долл.

Третий локдаун

Третий локдаун в Украине ввели с 8 по 24 января 2021 года. Если по состоянию на 8 января курс был на уровне 28,40 грн/долл, то по состоянию на 24 января курс был уже на уровне 28,25 грн/долл.

Началась динамика снижения курса доллара и укрепления гривни.

Курс на 20 июля

Национальный банк Украины на вторник, 20 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,21 грн/долл. То есть за время пандемии доллар подорожал на 4 гривни с 23,25 гр/долл по состоянию на 26 декабря 2019 года до 27,21 грн/долл по состоянию на 20 июля 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко