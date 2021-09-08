Доллар пересек психологическую отметку: что ждать осенью

Гривня в течение почти всего летнего периода укреплялась по отношению к доллару, а с началом осени взяла курс на ослабление, пересекая даже психологическую отметку в 27 гривень. Чего стоит ожидать от украинской валюты дальше и есть ли риски дальнейшего обесценивания?

Украинская гривня с началом осени уже на протяжении последних 25 лет демонстрирует нестабильность. Это связано с тем, что после летнего затишья начинается активная деятельность как бизнеса, так и населения, а также это период, когда правительству необходимо платить обязательные платежи по внешним заимствованиям. Спрос на валюту повышается, поэтому гривня традиционно в этот период ослабевает.

Хотя были в украинской истории и исключения из этого правила. Например, с сентября по декабрь 2019 года гривня активно росла, укрепившись за этот период более, чем на одну гривню – до 24 гривень за доллар, но уже за первый квартал 2020 года быстро ослабла до 27,5 гривень за доллар.

Всегда любые колебания гривны вызывают если не волнение, то повышенный интерес у украинцев к факторам, которые приводят к изменениям курса валют. Именно поэтому стоит ознакомиться с мнениями экспертов, чтобы, зная причины поведения гривни, оградить себя от возможных рисков стремительного удешевления национальной валюты.

Осенняя нервность гривни

Национальная валюта в течение летних месяцев постепенно укреплялась, но в начале осени несколько сдала позиции по отношению к доллару: по официальному курсу гривня начала ежедневно уступать по несколько копеек американской валюте, ослабнув за первый неполный неделю сентября на 13 копеек - до 27,02 гривни за доллар.

С началом второй недели национальная валюта вновь вернулась к росту, укрепившись по официальному курсу на 21 копейку до 26,81 гривни за доллар.

По словам финансистов, тенденция последних дней к проседанию нашей денежной единицы не является критической и связана с оживлением деловой активности, что традиционно для начала осени в Украине.

В настоящее время ежегодно спрос на доллар растет в связи с повышением активности импортеров. Также на валютном рынке возможно небольшое снижение предложения американской валюты. В связи с этим аналитики предрекают проседание гривни до конца года, максимум до уровня 27,5-28,0 гривни за доллар, что является нормальным для текущей экономической ситуации.

Положительные факторы

По словам председателя Совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека, важным фактором к укреплению гривни является рост цен на экспортные товары.

"Стоит отметить, что, в первую очередь, рекордные цены на товары нашего экспорта – это, наверное, основной фактор укрепления гривны. Рост цен касается как сельхозпродукции, так и металлургии", – отметил Шпек.

"Если говорить о последних 12 месяцах, то рост цен был на уровне 30-60 процентов", - подчеркнул Шпек.

Кроме того, ожидается, что урожай зерновых в Украине достигнет 79 млн тонн, что на 22 процента больше показателя прошлого года. Это дает надежду на неплохие позиции украинских товаропроизводителей на экспортных рынках, что повлечет за собой увеличение поступлений валютной выручки в нашу страну.

Второй благоприятный фактор для гривни – это увеличение доли нерезидентов в облигациях внутреннего государственного займа.

"Доля нерезидентов увеличилась в первой половине года, пиковые значения – на уровне 110 млрд гривень – зафиксированы в июне. Мы начинали этот год с курса доллара 28,5 гривень – это очень приятный курс для вхождения", – пояснил начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса банка "Альянс" Станислав Лисянский.

По словам президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, еще одним фактором, положительно влияющим на курс, можно назвать огромные объемы валюты, поступающих в страну от украинских "заробитчан".

"В первом полугодии был установлен очередной рекорд, и Национальный банк ожидает, что за весь 2021 год до Украины от "заробитчан" поступит примерно 13 млрд долларов", - подчеркнул он.

Кроме того, наши украинские IT-специалисты также наращивают объемы выручки от услуг и работ на зарубежных рынках примерно на 20 процентов ежегодно. В этом году от них ожидается более 5 млрд долларов поступлений.

"Такой платежный баланс выглядит достаточно стабильно, и значительных колебаний курса не должно быть, если только не произойдет какой-то очередной "черный лебедь". Самым вероятным сценарием до конца года будет курс 26,5 — 27,5 гривень за доллар", - спрогнозировал Козак.

"Подарок" от МВФ

Анализируя поведение гривни, стоит обратить внимание на недавно полученный Украиной "подарок" от ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

В рамках утвержденной в начале августа дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долларов, которые распределили между странами-членами Фонда для восстановления мировой экономики от коронакризиса, наше государство получило более 2,7 млрд долларов. Средства уже поступили на счет Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, полученная помощь от МВФ является безвозвратной, то есть ее не надо будет возвращать, а указанные средства будут потрачены на обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение социальных выплат и поддержку отечественной экономики на пути ее восстановления после коронакризиса.

"Это - не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления. При этом получение соответствующего транша никоим образом не влияет на наше решение продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by", - сказал глава правительства.

Полученные средства не влияют на текущее сотрудничество Фонда с нашим государством, однако, по словам президента Владимира Зеленского, Украина готовится к очередной миссии МВФ, которая должна посетить нашу страну уже в этом месяце.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. На этом я заявил во время нашей телефонной беседы с госпожой Кристалиной Георгиевой (директор-распорядитель Международного валютного фонда – УНИАН)", – отметил Зеленский.

Если миссия завершится положительно для Украины, то есть шансы до конца года получить не только еще 600 млн долларов от МВФ, но и 600 млн евро от Европейского Союза. Эти средства могут пополнить золотовалютные резервы Национального банка, что будет гарантировать при условии отсутствия жестких локдаунов в связи с распространением Covid-19 стабильный курс национальной валюты, как минимум, до конца текущего года.

Основные риски

Среди главных факторов, которые могут сдерживать рост гривни или привести к ее удешевлению, банкиры называют рост цен на энергоносители.

"Нефть выросла в цене на 60 процентов за последние 12 месяцев, уголь – на 205 процентов. Это то, что Украина традиционно закупает", – подсчитал Шпек.

Еще одним сдерживающим фактором для роста национальной валюты является отсутствие достаточного уровня инвестиций в страну и необходимость выплачивать нерезидентам дивиденды и погашать долги.

"Также следует отметить выплату дивидендов нерезидентам - этот фактор будет иметь влияние, суммы выплат будут существенными. Также с начала года все обсуждали этот вопрос, ожидали, что в Украину придут большие инвестиции. Но сейчас этот рынок лишь набирает обороты, ждем инвестиций чуть позже, когда сделок станет больше", – отметил Лисянский.

По словам директора департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антона Болдырева, базовый сценарий банка предполагает курс национальной валюты к концу года на уровне 27-27,5 гривень за доллар с возможной небольшой коррекцией.

"При негативном сценарии курс гривни может опуститься ниже 28 гривень за доллар, но мы начинали этот год с курса доллара выше 28 гривень. Это нормальный уровень для нашей страны", – отметил банкир.

Болдырев подчеркнул, что по факту курс может вернуться к тем показателям, с которыми начинали год.

"Но это не будет одномоментное снижение курса. Уже сейчас мы видим, что компании-импортеры начинают готовиться к "черной пятнице", закупают товары, подписывают контракты", - предупредил он.

Как видно по прогнозам и ожиданиям, украинская валюта сейчас демонстрирует относительную устойчивость, и несмотря на сезонную девальвацию, в ближайшее время шторм не предвидится.

То есть гражданам нет никакой необходимости сейчас бежать в обменники.

При этом будем помнить, что реальным на настоящее время риском как для валютного курса, так и для национальной экономики в целом является очередная волна коронавируса в Украине, которая грозит возвращением к строгим карантинным ограничениям, а они приведут к углублению кризисных явлений, уменьшат доход от экспорта и повысят спрос на доллар.

Богдан Слуцкий

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