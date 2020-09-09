Гривня может просесть в цене до отметки 28 грн в ближайшую неделю.

На наличном рынке гривня к концу этой недели может превысить отметку в 28 гривен за доллар.

Об этом заявил аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко, сообщают «Факты».

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Курс на мировом рынке

«Учитывая рост курса доллара на мировых рынках, гривня может просесть в цене до отметки 28 грн в ближайшую неделю. На наличном рынке гривня к концу этой недели может превысить отметку в 28 гривен за доллар. Но пройти этот уровень и закрепиться выше будет достаточно сложно, учитывая макроэкономическую ситуацию на украинском рынке", — прогнозирует Пархоменко.

«Гривня может просесть в цене до отметки 28 грн в ближайшую неделю», - отметил Пархоменко.

Избирательная компания

Как отметил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин в Украине официально началась избирательная кампания перед местными выборами. «Участники рынка ориентируются на прошедшее во вторник размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое подтверждает низкий спрос на гособлигации по предлагаемым ставкам.

Обвал цен на нефть

«Позитивным фактором для курса будет выступать обвал цен на нефть на мировых рынках, что для Украины, как для импортера, делает этот ресурс более дешевым. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет колебаться на отметках 27,7−27,9 грн за доллар», — считает Шевчишин.

В то же время аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов заявил, что иностранные «дочки» украинских компаний практически завершили вывод дивидендов, потому спрос на валюту с их стороны будет снижаться. «НБУ же будет выходить на межбанк с покупками при чрезмерном ослаблении доллара, и с продажами, если начнется девальвация гривни.

Доллар по 28

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с точки зрения стабильности экономики, бюджета и валютного курса, в Украине все в порядке.

«Курс в нынешнем году будет стабильным. Он будет колебаться в пределах 27−28 грн, так как сейчас и есть. Мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в одну или в другую сторону. Сегодня у нас одна из самых стабильных ситуаций и с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков. Мы фактически более чем на два миллиарда сократили государственный долг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас», — заявил премьер-министр.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 9 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: УНИАН