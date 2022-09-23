Для некоторых украинцев игнорирование уплаты долгов может стоить не только финансов, но и имущества.

Киевляне начали получать вызовы в суд за неуплату коммуналки. В соцсетях - волна возмущений, мол, все это - незаконно.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", еще в марте появилось постановление, в котором говорится, что до прекращения или отмены военного положения в Украине запрещается начисление и взыскание неустойки за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.

Однако в августе депутаты приняли закон, одобрив перечень тех, с кого коммунальщики не могут взыскать долг на период военного положения. Эти изменения касаются в первую очередь людей, проживающих в районах ведения боевых действий или во временной оккупации. Именно им государство дает отсрочку от уплаты долга, а на остальных территориях это нововведение больше не действует.

Однако, если ваш город был в оккупации определенное время, есть исключения. Олег Попенко, председатель союза потребителей коммунальных услуг, пояснил, что накопленные долги именно за период временной оккупации можно не платить.

Чтобы коммунальщики сделали перерасчет ваших платежей, необходимо предоставить справку, подтверждающую ваше отсутствие дома на период оккупации населенного пункта или же во время проведения боевых действий в регионе. Ее можно получить в горсовете н.п., в котором вы находились в эвакуации.

А вот игнорирование уплаты долгов может стоить не только ваших финансов, но и имущества.

"Если вы имеете долги за жилищно-коммунальные услуги, есть решение суда о взыскания этих долгов, то у вас могут арестовать не только имущество, но и карточные счета и авто", - отметил Попенко.

Список громад, которые находятся в районах боевых действий, оккупированы или окружены, вы можете посмотреть на сайте Минреинтеграции.

Что будет с тарифами на коммуналку во время войны?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

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