Долги по валютной ипотеке. Старая история с новым продолжением

Верховная Рада приняла пакет законов о реструктуризации долгов по кредитам, которые были предоставлены украинцам в иностранной валюте под залог жилья. Нюансов - море. В них разбирался УНИАН.

Верховная Рада прониклась заботой о валютных заемщиках. На внеочередном заседании был принят пакет законов, предусматривающих обязательную реструктуризацию долгов по кредитам, предоставленным украинцам в иностранной валюте под залог жилья.

Такая законодательная «внеочередная» спешка неслучайна. 21 апреля утратит силу закон о моратории на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в инвалюте. По мнению народных избранников, если бы голосование не состоялось, то угроза появления острой социальной проблемы в стране и масштабных протестов стали бы реальностью.

Что предлагается

Реструктуризация валютных кредитов, согласно одному из принятых законов (№4475), будет производиться на основании заявления заемщика, которое подается кредитору. Конвертация долгов в гривне будет проходить по среднему курсу - который был на момент выдачи кредита и который будет при реструктуризации долга. Также предусмотрено списание всех долгов по неустойке, штрафов и пени.

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В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что сейчас предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте запрещено законом (согласно статье 3 закона «О потребительском кредитовании»). Однако, ранее банки, фактически пользуясь несовершенством законодательства, предоставляли такие кредиты физлицам, которые не имели, не имеют и не будут иметь в будущем регулярного дохода в иностранной валюте. То есть, речь идет об очевидных злоупотреблениях со стороны кредитодателей.

Как считают инициаторы законопроекта, государство и парламент должны были отреагировать на действия кредитодателей, зарабатывающих немалые доходы на предоставлении кредитов в иностранной валюте гражданам, у которых таковые доходы отсутствуют.

Еще среди причин необходимости принятия законопроекта называются события форс-мажорного характера, произошедшие в Украине и существенно повлиявшие на курс гривни - Революция Достоинства, оккупация части территории Украины и другие.

«Также следует учесть, что предусмотренные процентные ставки по кредитам в иностранной валюте (в частности, по кредитам, для покупки жилья) значительно выше, чем в странах Европейского Союза (и это в условиях, когда заработные платы, наоборот, значительно меньше)… В дополнение к высоким процентным ставкам, кредитодатели в договорах еще и предусматривали применение неустойки», - отмечают инициаторы документа.

Чтобы стабилизировать законодательство с учетом принятия закона о валютных заемщиках, Верховная Рада также внесла изменения в Налоговый кодекс. Так, в его переходных положениях предложено прописать, что банки не могут делать при проведении реструктуризации долгов в валюте. Еще Верховная Рада внесла дополнения в ряд статей Кодекса о процедурах банкротства. Также изменены ряд статей закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Реакция Нацбанка

Национальный банк сразу отреагировал на принятие законопроекта о валютных заемщиках.

«Верховная Рада приняла законопроект №4475, который предусматривает принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на условиях, являющихся несбалансированными и создающими чрезмерные преференции для одной из сторон», - говорится в заявлении Нацбанка.

В нем подчеркивается, что нерыночные условия реструктуризации неработающих кредитов и массовая доступная ипотека находятся на принципиально разных «страницах». К примеру, по данным официальной статистики, на конец февраля текущего года портфель валютной ипотеки на балансах банков – это почти 15 млрд гривен, свыше 90% - выданы в долларах США (почти 500 млн долларов). По результатам ежемесячного опроса банков о состоянии рынка ипотеки, валютных ипотечных кредитов – 9 тысяч. 95% валютной ипотеки по объему являются неработающими.

В Нацбанке отмечают, что валютная ипотека уже нанесла немалый урон банкам: из-за длительного действия моратория и отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать или реструктурировать такие кредит, они стали преимущественно неработающими, поэтому банки должны были покрыть их резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования.

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Регулятор напомнил, что утвержденный в 2019 году Кодекс о процедурах банкротства определяет механизм, по которому валютные ипотечные кредиты могут быть реструктуризированы по процедуре банкротства физлица.

«Принудительной реструктуризация де-факто является только для банков, что реально нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков. Это тревожный сигнал об отношении государства к защите прав кредиторов, который будет иметь негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки», - подчеркивают в Нацбанке.

«Валютная» история

Юрист Gracers Law Firm Никита Губриенко считает, что принятый Радой закон предлагает относительно мягкую схему реструктуризации долгов в иностранной валюте и налоговые льготы для банков. Но все не без нюансов.

«С одной стороны, принятие законопроектов позволит решить проблему, которой уже более 10 лет, и защитить заемщиков, получивших кредиты в иностранной валюте и пострадавших от валютных колебаний, злоупотреблений со стороны кредитодателей. В первую очередь, документы призваны восстановить платежеспособность лиц, которые получили кредит в иностранной валюте, но не смогли вовремя проводить платежи. С другой стороны, существуют риски для банков. Принятые законопроекты противоречат принципам рыночной экономики, принципам регулирования банковской деятельности, положениям законов, которые действовали на момент предоставления кредитов», - подчеркнул эксперт.

Более того, по его словам, законопроектами предоставляется преимущество защите должников, независимо от оснований, по которым они не выполнили свои обязательства. Такой подход противоречит Гражданскому кодексу Украины, а именно статье 4, которая определяет юридическое равенство участников, а также статье 3, в которой выписаны принципы гражданского законодательства, а именно: справедливость, добросовестность и разумность.

«Таким образом, банки, которых заставили в обязательном порядке реструктуризировать валютные ипотечные кредиты физических лиц на невыгодных для кредиторов условиях, понесут убытки от этих операций», - резюмировал юрист.

Адвокат АО «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Ирина Демкович отмечает, что закон №4475 предусматривает обязательную реструктуризацию всех непогашенных валютных потребительских кредитов, которые резко выросли в результате изменения курса гривни в 2008 и 2014 годах. Но для этого необходимо заявление заемщика (его представителя или правопреемника) в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.

«Следует отметить, что под закон будут подпадать только те потребительские кредиты, по которым не было просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года», - подчеркивает эксперт.

Кроме того, по ее словам, в случае непредоставления заемщиком необходимых для проведения реструктуризации документов, кредитор освобождается от обязанности ее проводить.

Вместе с тем, Верховной Радой на пять месяцев продлен мораторий на запрет банкам взимать имущество украинцев, которое было предоставлено в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте.

Спорные новшества

Как уже было сказано выше, кроме законопроекта №4475 парламент принял и другие, необходимые для списания валютных долгов, законопроекты.

Один из них обязывает Фонд гарантирования вкладов физлиц предложить заемщику, чье жилье ликвидируется, погасить долг в сумме не меньшей оценочной стоимости актива. И сделать это нужно не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах. Законопроект позволяет суду по ходатайству определять минимальную сумму платежа в счет погашения задолженности по валютному ипотечному кредиту, обеспечением по которому является квартира или дом, а они – единственное место проживания семьи. Речь идет о квартире не более 60 кв. м или не более 13,65 кв. м на каждого члена семьи, а также доме, площадь которого не более 120 кв. м. Минимальный размер выплаты не может быть меньше половины минимальной зарплаты.

Что касается закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, то заемщик освобождается от налогообложения дохода, который он получил после списания части долга.

«В целом, такой способ реструктуризации валютных задолженностей является позитивным шагом и может предоставить заемщикам реальную возможность рассчитаться с кредиторами по валютным кредитам», - говорит Ирина Демкович.

На сегодня, проголосованные в сессионном зале Верховной Рады, законы переданы на подпись президенту. От него теперь зависит судьба должников по валютным кредитам.

Нана Черная

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