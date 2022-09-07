По его словам, уже осенью официальный курс гривни может быть снижен до 45 гривень за доллар.

Экономический эксперт Александр Хмелевский рассказал, что по итогам текущего года ожидается сокращение ВВП Украины на 40%, что приведет и к сокращению валютных поступлений, и к росту курса доллара.

Как он объяснил комментарии УНИАН, объем импорта остается существенным, ведь из-за сокращения собственного производства многие товары приходится завозить. Прежде всего это касается продукции военного назначения и энергоносителей, цены на которые сейчас находятся на рекордных уровнях.

"В таких условиях обеспечивать относительную стабилизацию гривни удается благодаря иностранным кредитам и грантам. Однако объемы западных средств, которые получает Украина, значительно ниже, чем ожидания Минфина и НБУ. Учитывая, что осенью спрос на валюту вырастет, а валютные поступления будут существенно отставать, Нацбанку придется увеличить продажу валюты за счет валютных резервов", - отметил эксперт. Видео дня

Хмелевский прогнозирует, что курс наличной валюты будет расти. По его мнению, весьма вероятно, что до конца года курс наличного доллара вырастет до 50 гривень.

Эксперт также не исключает, что осенью Нацбанк будет вынужден провести очередную официальную девальвацию гривни, и при этом официальный курс гривни может быть снижен до 45 гривень за доллар.

Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

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