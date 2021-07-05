По словам эксперта, изменение курса связано с превышением предложения над спросом на валютном рынке.

До конца этой недели в Украине может несколько измениться курс доллара.

Как заявил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, до 9 июля курс доллара опустится с 27,3 до психологической отметки в 27 грн/долл. Об этом сообщает "Обозреватель".

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По словам эксперта, изменение курса связано с превышением предложения над спросом на валютном рынке.

"Гривня будет расти. Средний курс продажи доллара в Украине с 5 по 9 июля снизится до 27,00 грн", - отметил эксперт.

По его словам, колебания в рамках 27,00-27,45 возможны в зависимости от региона. Причину такой динамики эксперт видит в большом количестве иностранной валюты на рынке.

По мнению эксперта, гривня может начать дешеветь только ближе к концу лета в связи с сезонным фактором. В этот период увеличатся закупки энергоресурсов накануне отопительного сезона, что по мнению Орыщака может повлиять на ситуацию на валютном рынке.

Курс на 5 июля

Национальный банк Украины на понедельник, 5 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник был установлен на уровне 32,41 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко