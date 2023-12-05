Помощь оказывается на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Министерство социальной политики перезапустило разработанную ранее программу "Рука помощи", которая направлена на помощь малообеспеченным лицам в открытии собственного дела.

Согласно сообщением пресс-службы, программа дает возможность неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.

По условиям программы, помощь оказывается на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела. Человек может получить беспроцентный кредит от государства сроком на 3 года для начала собственного дела.

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Следует отметить, что денежная помощь является возвратной-получатель должен вернуть предоставленную ему сумму либо по истечении трехлетнего срока с даты ее получения, одной суммой (в течение 30 календарных дней), либо досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

"Важно: сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ. Но финансовую помощь не надо возвращать, если благодаря ей предпринимателем уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи, а также если в первый год с даты получения помощи, по направлению центра занятости, им трудоустроено не менее двух человек из малообеспеченных семей сроком не менее, чем на 2 года", - отметили в министерстве.

Для получения такой помощи человек, который хочет начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший Центр занятости, где подает документы в Комиссию по вопросам оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи. К перечню необходимых документов относятся заявление о предоставлении финансовой помощи, бизнес-план и справка о несудимости.

Комиссия рассматривает документы и после заседания направляет претенденту на финансовую помощь письменное уведомление о принятом решении.

"Если решение положительное, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления", - говорится в сообщении.

Программа помощи малообеспеченным

Еще в ноябре 2021 года Минсоцполитики объявило о новой бюджетной программе содействие экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука помощи"). С января 2022 года планировалось предоставлять безработным членам малообеспеченных семей государственную финансовую помощь на начало собственного бизнеса.

По словам тогдашней министра соцполитики Марины Лазебной, государственная инвестиция в программу стимулирования занятости малообеспеченных уже в первый год помогла бы создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий.

Пилотный проект "Рука помощи" был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных общинах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей. Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта.

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