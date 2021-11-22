Гривня по официальному курсу НБУ на 22 ноября ослабла на 13 копеек относительно доллара - до 26,57 грн/долл.

Национальный банк Украины с 15 по 19 ноября продал на межбанковском валютном рынке 108 млн долларов для сдерживания ослабления гривни.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Национального банка.

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Согласно обнародованным данным, регулятор на прошлой неделе (с 15 по 19 ноября) продал иностранной валюты для сдерживания ослабления гривни на 108 млн долл., а купил лишь на 5 млн долл.

Курс на 22 ноября:

Национальный банк Украины на понедельник, 22 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий