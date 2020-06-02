В Кабмине рассказали, сколько дешевых кредитов для бизнеса выдали украинские банки

Украинские банки с начала действия программы «5-7-9» выдали бизнесу кредиты на 339 млн грн.

Украинские банки на прошлой неделе предоставили еще 62 кредита в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» на сумму 43 млн грн, в с февраля бизнес получил уже 339 млн грн в рамках этой программы, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«На прошлой неделе также состоялись два знаковых события для развития программы «Доступные кредиты 5-7-9%»: выдан кредит для развития стартапа и выдан первый кредит под гарантию Фонда развития предпринимательства. Оба займа предприниматели оформили в «Укргазбанке», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что воспользоваться программой могут клиенты «Укргазбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка», «Укрэксимбанка», банков «Львов», «ПУМБ», «Альянс», «Райффайзен Аваль», «Таскомбанк», «Восток», «Кредобанк» и «Глобус».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд будет реализовывать программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы «5-7-9», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

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