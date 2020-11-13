Также зафиксировано снижение количества покупок в полтора раза.

В ходе последней распродажи украинцы потратили в интернет-магазине AliExpress 7,8 миллиона долларов, что вдвое меньше показателя прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка".

По данным статистики "ПриватБанка", по итогам традиционного "Дня холостяка" 11 ноября на AliExpress клиенты "ПриватБанка" оплатили картами покупки на сумму 7,8 миллиона долларов, в прошлом году на аналогичной распродаже украинцы потратили 16 миллионов долларов.

Отмечается, что при этом в полтора раза уменьшилось количество покупок: клиенты "ПриватБанка" в 2020 году оплатили 470 тысяч покупок, а в прошлом году – 856 тысяч.

Средняя сумма купленного на распродаже товара почти не изменилась: в этом году она составила 16 долларов, а в прошлом году она составляла 18 долларов. А вот стоимость самой дорогой покупки в этом году составила 7200 долларов, а в 2019 году – всего 2800 долларов.

Справка УНИАН

AliExpress - глобальная виртуальная (находится в сети Интернет) торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из разных стран.

Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом.

Информация о товарах автоматически переводится на разные языки.

Принадлежит компании Alibaba Group, которая также владеет такими популярными китайскими ресурсами, как Alibaba.com, Taobao.com.

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Автор: Богдан Слуцкий