Украинские военнослужащие, которые находятся на фронте, не должны декларировать свои доходы.
Об этом сказал первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин в эфире телемарафона. Он отметил, что принятый в первом чтении законопроект о восстановлении е-декларирования №9534 пока что на этапе сведения правок и готовится ко второму чтению. Он добавил, что предлагается, чтобы оставить только два обстоятельства для декларирования военнослужащих - отставка с военной службы и прекращение или отмена военного положения.
Он сказал, что на сегодня речь идет о декларировании доходов военкомами, членами военно-врачебных комиссий, теми, кто отвечает за проведение закупок, особенно со стороны министерств. По его словам, они должны декларировать свои доходы, потому что находятся в тылу и имеют достаточно времени, чтобы заполнить декларацию.
"Никто в окопах декларацию заполнять не будет", - подчеркнул Юрчишин. "Нам сейчас важно, чтобы задекларировались "одесские военкомы", а о военных в окопах вообще не этично говорить, и чтобы государство от них еще что-то требовало", - подчеркнул Юрчишин.
Председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Анастасия Шуба подчеркнула, что в принятом в первом чтении законопроекте нет четких определений, когда военнослужащие должны декларировать свои доходы.
Она рассказала о направленном в парламентский комитет письме. "Мы определили два основания при которых военнослужащие должны декларировать - увольнение с военной службы по состоянию здоровья или окончание военного положения. Это логично и совершенно нормально. Предложили нашим законотворцам, что в обязательном порядке должны декларироваться руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ранее это были военкоматы – УНИАН), а также представители военно-врачебных комиссий. Потому что ни для кого не секрет, что не только военкомы вызывают бурное обсуждение в обществе, но и военно-врачебные комиссии, потому что там нередко прямо таки требуются взятки", - подчеркнула она.
Она подчеркнула, что выступают категорически против того, чтобы военнослужащие, участвующие в боевых действиях, декларировались, потому что им есть чем заниматься.
Шуба не соглашается с заявлениями министра обороны Алексея Резникова по поводу якобы опасности для декларирования доходов военкомами и членами ВВК, потому что там будут их личные данные. По ее словам, они никогда не выезжают в зону боевых действий и не будут привлечены к ним. "Я еще не видела ни одного военкома, который бы стоял в очереди на отправление в зону боевых действий", - подчеркнула она.
Юрчишин рассказал, что в законопроект поступило 457 правок. Он отмечает, что на комитете они должны быть рассмотрены в конце августа - начале сентября, а уже в середине сентября - начале октября может быть принят закон. "Это оптимальный план" - добавил он.
Важные новости Украины - сейчас это стоит знать
Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину приостановили обязательное декларирование, а чиновники и депутаты получили возможность подавать электронные декларации о доходах только по желанию.
27 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о восстановлении е-декларирования. За документ №9534 проголосовали 299 нардепов.