Никто в окопах декларацию заполнять не будет, подчеркнул первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Украинские военнослужащие, которые находятся на фронте, не должны декларировать свои доходы.

Об этом сказал первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин в эфире телемарафона. Он отметил, что принятый в первом чтении законопроект о восстановлении е-декларирования №9534 пока что на этапе сведения правок и готовится ко второму чтению. Он добавил, что предлагается, чтобы оставить только два обстоятельства для декларирования военнослужащих - отставка с военной службы и прекращение или отмена военного положения.

Он сказал, что на сегодня речь идет о декларировании доходов военкомами, членами военно-врачебных комиссий, теми, кто отвечает за проведение закупок, особенно со стороны министерств. По его словам, они должны декларировать свои доходы, потому что находятся в тылу и имеют достаточно времени, чтобы заполнить декларацию.

"Никто в окопах декларацию заполнять не будет", - подчеркнул Юрчишин. "Нам сейчас важно, чтобы задекларировались "одесские военкомы", а о военных в окопах вообще не этично говорить, и чтобы государство от них еще что-то требовало", - подчеркнул Юрчишин.

Председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Анастасия Шуба подчеркнула, что в принятом в первом чтении законопроекте нет четких определений, когда военнослужащие должны декларировать свои доходы.

Она рассказала о направленном в парламентский комитет письме. "Мы определили два основания при которых военнослужащие должны декларировать - увольнение с военной службы по состоянию здоровья или окончание военного положения. Это логично и совершенно нормально. Предложили нашим законотворцам, что в обязательном порядке должны декларироваться руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ранее это были военкоматы – УНИАН), а также представители военно-врачебных комиссий. Потому что ни для кого не секрет, что не только военкомы вызывают бурное обсуждение в обществе, но и военно-врачебные комиссии, потому что там нередко прямо таки требуются взятки", - подчеркнула она.

Она подчеркнула, что выступают категорически против того, чтобы военнослужащие, участвующие в боевых действиях, декларировались, потому что им есть чем заниматься.

Шуба не соглашается с заявлениями министра обороны Алексея Резникова по поводу якобы опасности для декларирования доходов военкомами и членами ВВК, потому что там будут их личные данные. По ее словам, они никогда не выезжают в зону боевых действий и не будут привлечены к ним. "Я еще не видела ни одного военкома, который бы стоял в очереди на отправление в зону боевых действий", - подчеркнула она.

Юрчишин рассказал, что в законопроект поступило 457 правок. Он отмечает, что на комитете они должны быть рассмотрены в конце августа - начале сентября, а уже в середине сентября - начале октября может быть принят закон. "Это оптимальный план" - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину приостановили обязательное декларирование, а чиновники и депутаты получили возможность подавать электронные декларации о доходах только по желанию.

27 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о восстановлении е-декларирования. За документ №9534 проголосовали 299 нардепов.

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