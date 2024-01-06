Чиновник утверждает, что с выплатами военным "все ок".

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о дефиците бюджета Минобороны, о котором ранее сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Как отметил чиновник в своем Telegram-канале, он принял участие в обсуждении законопроекта о мобилизации в оборонном комитете парламента в части финансов. По его словам, проблем с финансированием военных нет.

"Верховная Рада пытается найти баланс между запросом военных и возможностями общества. Уверен, найдем. Пока никаких новостей и выводов. Кроме одной. Нет, никакого дефицита в финансировании военных на 2024 год (с учетом имеющегося количества) нет. Есть дефицит в головах некоторых болванов. Дефицит мозгов. А с выплатами военным все ок. Было. Есть. И будет", – написал Гетманцев.

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Дефицит бюджета Минобороны: что известно

6 января народный депутат Алексей Гончаренко назвал цифру дефицита в бюджете Министерства обороны Украины. Речь идет о миллиардах гривень.

По словам Гончаренко, дефицит бюджета оборонного ведомства на 2024 год составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение".

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