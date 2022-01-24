Девальвацию гривни усиливает и ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

После непродолжительной стабилизации курс гривни может продолжить ослабление к отметкам 28,5-28,6 гривен за доллар.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"После непродолжительной стабилизации гривня продолжит ослабление к отметкам 28,5-28,6 гривен за доллар. НБУ, в случае существенного прессинга покупателей, постарается сгладить движение, однако вряд ли его остановит", - прогнозирует аналитик.

По его словам, курс гривни в понедельник утром, 24 января, откатился к доллару до отметки 28,36 гривень за доллар, потеряв на открытии рынка более 0,5%.

"Ухудшение новостного фона относительно возможной военной агрессии РФ, информация об эвакуации семей дипломатов США, а также заявления воздержаться от посещения Украины и РФ дают импульс иностранным инвесторам возобновить вывод капитала из Украины. С начала года портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 8,3 млрд грн, и темпы его падения сохраняются", - говорит эксперт.

Читайте такжеНеделя началась с неожиданного курса доллара в обменниках

Аналитик отмечает, что девальвацию гривни усиливает ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Ивано-Франковская область снова оказалась в "красной" зоне, а темпы роста заболевания указывают на то, что красная зона также будет введена в ряде других регионов.

Также, по словам Шевчишина, сложной остается ситуация с газом, но импортеры не проявляют своей активности на рынке.

"Рынок хорошо понимает, что выход НАК "Нафтогаз" даже с пролонгированной покупкой валюты для импорта газа, может существенно надавить на гривню, особенно в период оттока капитала нерезидентов. Кроме новостей о ситуации на границах и новых случаях заболеваний на COVID-19, следим за аукционом Минфина по размещению ОВГЗ, а также за возмещением НДС, которое может снизить и без того небольшое предложение валюты", - говорит эксперт.

Курс на 24 января:

Национальный банк Украины на понедельник, 24 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.