Глава Минфина похвастался ростом доходов прошлогоднего бюджета

Дефицит бюджета-2019 составил 80,9 миллиарда гривень.

Доходы государственного бюджета Украины за 2019 год составили 998,3 млрд гривен, или 99,1% от измененного планового показателя, и увеличились по сравнению с 2018 годом на 70,2 миллиарда гривень, или 7,6%.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе представления в Верховной Раде постановления об отчете о выполнении закона о государственном бюджете Украины за 2019 год.

"В целом рост отечественной экономики, доходов населения и потребления положительно повлияли на наполнение доходной части бюджета. Тогда как укрепление обменного курса гривни и дезинфляционные процессы имели негативное влияние на выполнение бюджета. В то же время, укрепление обменного курса способствовало обеспечению макроэкономической стабильности и экономии расходов на обслуживание государственного долга, номинированного в иностранной валюте", - сказал министр.

По его словам, расходы госбюджета Украины в 2019 году составили 1,075 триллиона гривень, что на 9,1% больше, чем в 2018 году. Дефицит бюджета составил 80,9 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, низкое качество макроэкономического прогноза, по оценкам Счетной палаты, привело к недополучению 43 млрд грн доходов государственного бюджета.

В конце февраля Министерство финансов Украины увеличило показатель дефицита государственного бюджета страны в 2019 году до 81 миллиарда гривень, тогда как ранее этот показатель составлял 78,05 миллиарда гривень.

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