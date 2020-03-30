Дефицит госбюджета за два месяца вырос в 1,6 раза - почти до 22 миллиардов гривень
Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года выполнен с дефицитом в размере 21,570 млрд грн, что в 1,6 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года в объеме 13,708 млрд грн.
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Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.
Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-феврале этого года выполнен с дефицитом 2,548 млрд грн против 4,718 млрд грн профицита за аналогичный период 2019 года.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в госбюджет Украины на текущий год, предполагающий увеличение бюджетного дефицита на 200 млрд грн, или до 6% ВВП.
Текущий госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита в 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга в 2,363 трлн грн.