Проедание или развитие: какой проект бюджета на 2021 год подготовил Кабмин

Правительство внесло на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2021 год. Эксперты и часть депутатов считают, что предложенный документ содержит ряд инициатив, к которым отечественная экономика попросту не готова.

Кабинет министров в установленный Конституцией срок утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Государственном бюджете на 2021 год. В пятницу депутаты должны решить, принимать ли проект государственной сметы в работу.

В случае позитивного голосования бюджетный процесс войдет в стандартное русло: со сбором предложений парламентариев и их обсуждением, первым, вторым, а возможно, и третьим чтением законопроекта. С тем, чтобы к концу ноября страна получила утвержденную смету государственных финансов на 2021 год, который, по мнению правительственных чиновников, должен стать годом выхода страны из экономического кризиса.

Правительство предлагает в законопроекте установить дефицит на уровне 6 процентов валового внутреннего продукта, что значительно превышает показатели дефицита госказны в предыдущие годы, но этот плановый показатель будет несколько ниже дефицита в нынешний кризисный год.

«Дефицит государственного бюджета составляет 270 млрд грн. Мы снизили показатель дефицита на 1,5 процента, с 7,5 процента в этом году до 6 процентов. Мы хотим выйти на нормальный цикл и снизить зависимость от заимствований», - заявил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

В следующем году доходную часть госказны Кабмин предлагает утвердить в размере 1 трлн 71,1 млрд грн, что на 92 млрд грн больше, чем в текущем. При этом расходная часть выросла на 65,5 млрд грн – до 1 трлн 350 млрд грн.

Проект госбюджета базируется на очень смелом прогнозе роста валового внутреннего продукта в следующем году на уровне 4,6 процента, инфляции в 7,3 процента и среднемесячной зарплате в размере 13,6 тыс. гривень. Среднегодовой курс рассчитан на уровне 29,1 гривень за доллар.

Кроме того, разработчики заложили в главный финансовый документ страны повышение минимальной зарплаты до 6000 гривень с 1 января, а также до 6500 гривень – с 1 июля 2021 года.

Не стоит забывать, что в первом полугодии 2020 года украинская экономика упала из-за коронакризиса на 6,5 процента, и что по всему 2020 году правительство ждет падение ВВП на 6 процентов.

И кто сейчас с позиций сентября 2020 года может дать гарантии, что в следующем году экономика страны сможет выйти на темп роста в 4,6 процента, тем более, что буря в мировой экономике только набирает обороты, и многие страны вновь начали возвращаться к жесткому варианту карантина?

Министр финансов Марченко признает, что проводившаяся последние три месяца работа над составлением проекта была непростой. При этом министр убежден что смету можно будет выполнить вне зависимости от того, кто будет возглавлять Минфин.

«Бюджет является сбалансированным, он является реалистичным, он дает возможности для развития. Потому он получил название «Бюджет возможностей для развития», - заявил министр.

Борьба с коронавирусом и строительство дорог

Особенностью проекта госказны на следующий год является предложение по выделению 19,4 млрд грн на борьбу с коронавирусом, из которых на закупку вакцин правительство предлагает направить 2,6 млрд грн, а еще 1 млрд грн – на предотвращение распространения COVID-19 в школах.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день это является приоритетом, поэтому данному вопросу уделяем существенное внимание, поэтому средства на борьбу с COVID предусмотрены достаточно существенные», - сказал журналистам глава Минфина.

При анализе структуры расходов проекта госбюджета на следующий год также обращает внимание предложение по увеличению расходов на один из самых приоритетных для нынешней власти секторов - дорожное хозяйство - на 20,7 млрд грн.

Реализация проекта «Большая стройка» является одним из немногих, который власть записывает в список своих достижений, потому, очевидно, грех было его не продолжить. С учетом госгарантий на эту сферу общие расходы на дорожное хозяйство в 2021 году должны достичь 150 млрд грн. Помимо этого, предлагается выделить 3,3 млрд грн на закупку ста пассажирских вагонов для «Укрзализныци».

Существенные расходы предусматриваются на социальную защиту и обеспечение – 323,7 млрд грн, из которых 203,8 млрд грн составит покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Кабмин предлагает сократить до 2 млрд грн финансирование госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%», но при этом вдвое, до 10 млрд грн, увеличить портфельные гарантии, по которым государство будет гарантировать часть кредитов, которые выдаются малому и среднему бизнесу.

Поддержку аграриям правительство предлагает оставить на уровне текущего года, выделив 4,2 млрд грн. А расходы на безопасность и оборону увеличат на 20,8 миллиардов – до 267,2 млрд грн, что составит 5,9 процента ВВП.

Больше поступлений от налогов

Особенностью бюджета на 2021 год является то, что рост доходной части на 9,4 процента будет происходить в основном за счет увеличения поступлений от налога на добавленную стоимость. По словам министра финансов, для этого планируется существенно повысить эффективность администрирования внутреннего и импортного НДС.

«Текущий год показывает очень существенные возможности по детенизации, по работе со «схемными» кредитами, «скрутками» и так далее. Поэтому основной прирост поступлений был именно по этим налогам», - заявил Марченко.

Выполнение этих планов будет зависеть от работы налоговиков и таможенников, которую Кабмин намерен сделать более эффективной. В 2021 году планируется увеличить на 28,7 млрд грн поступления от импортного НДС: для таможни план по данному показателю увеличен до 19,6 процента

Что касается Государственной налоговой службы, то предполагается, что она в 2021 году обеспечит дополнительно 53 млрд гривень поступлений по внутреннему НДС. При этом в нынешнем году план по данному показателю составляет 2,8 процента ВВП, а на 2021 год установлен на уровне 2,9 процента.

«Мы не увеличиваем нагрузку на бизнес в условиях кризиса и не предусматриваем существенного роста налоговых поступлений, поэтому перераспределение ВВП через доходы государственного бюджета постепенно уменьшается до 23,5 процента. Это меньше, чем в этом году», - добавил глава Минфина.

С оптимизмом чиновника могут не согласиться те, кто знаком с реальной ситуацией в украинской экономике.

«В бюджет заложены миллиарды от надежд, что схемы прекратятся, что может означать - налоговая получит дополнительные инструменты не возмещать НДС, останавливать регистрацию налоговых накладных, иначе давить на плательщиков», - прокомментировала предложенный правительством проект госбюджета экс-парламентарий Татьяна Острикова.

Госдолг и его обслуживание

Текущий и следующий годы являются пиковыми для Украины в плане выплат по ранее взятым долгам. В проекте Госбюджета на следующий год на эти цели правительство предлагает выделить 599 млрд грн, из которых 439,3 млрд грн направят на погашение госдолга, а 160,5 млрд грн - на его обслуживание.

Минфин планирует в 2021 году снизить показатель государственного и гарантированного государством долга до 64,4 процента ВВП с 68 процентов, которые планируется получить по итогам текущего года.

«Учитывая, что этот год сложный, у нас есть вероятность, что государственный долг вырастет, в следующем году мы предусматриваем постепенное сокращение государственного долга. Мы предусматриваем проведение умеренной и взвешенной долговой политики», - отметил министр финансов.

При этом Минфин планирует в 2021 году получить от приватизации госпредприятий 6 млрд гривень, от Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций – эквивалент 43,2 млрд гривень. Ещё 86,4 млрд гривень должны составить поступления от размещения облигаций внешних государственных займов и 549,1 млрд грн – от размещения внутренних государственных займов.

Значительный дефицит и «шутки» правительства

Эксперты и многие политики не видят признаков для большого оптимизма в 2021 году и не разделяют правительственных оценок.

Главной претензией является громадный дефицит госбюджета, который в следующем году должен составить 6 процентов ВВП, и который придется покрывать за счет новых дорогих долгов государства.

По мнению заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, в нынешней ситуации мирового экономического кризиса более логичным был бы бюджетный дефицит в пределах 3 процентов.

«Финансирование такого дефицита будет означать наращивание государственного долга, и этот долг будет дорогим. Ведь дешевых средств институциональных кредиторов на его покрытие не хватит, а еще нужно погашать долги прошлых лет. С такими долгами суммарная потребность в финансировании составит более чем 555 млрд грн или примерно 20 млрд долларов», - считает эксперт.

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк характеризует предоставленный проект, как бюджет «проедания или выживания». А действия правительства он сравнил с алкоголиком, который берет в долг, пока ему дают.

«Наше государство в следующем году потратит на 270 миллиардов больше, чем заработает. Это означает, что мы снова влезаем в долги. Это означает, что наши дети и мы будем в ближайшие годы отдавать это через повышение налогов, через повышение разных ставок, через уменьшение зарплат, через уменьшение расходов на учителей. Это значит, что мы живем в долг», - подчеркнул депутат.

Как отметила заместитель директора Европейской бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, бизнес с сожалением воспринимает некоторые заложенные в бюджете нормы. Помимо этого, деловых людей интересует, из каких источников будет наполняться сам бюджет. Ведь существуют предостережения, что налогообложение для бизнеса будет увеличиваться, что представляется совершенно нелогичным в период кризиса, когда компаниям и так непросто держаться на плаву.

«Ассоциация получила текст проекта изменений в Налоговый кодекс, которым таки предусмотрено увеличение налоговой нагрузки на бизнес, и, надеемся, это лишь досадная шутка. Ведь сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса, чтобы предпринимательская работа в стране не заморозилась», - заявила она.

Несвоевременное повышение «минималки»

Помимо громадного дефицита, еще одной вредной инициативой правительства эксперты называют повышение минимальной зарплаты, которое не будет подкреплено ростом продуктивности.

«Оно создает ряд рисков и искажений экономических стимулов, с которыми Украине придется жить не один год. Это и повышение налоговой нагрузки, и увеличение расходов бюджета, и искривление стимулов к инвестициям в пользу потребления преимущественно импортных товаров, и новый виток проблемы «упрощенной» оплаты труда бюджетников, когда «минималка» для условной санитарки не на много меньше, чем ставка врача-хирурга или ставка уборщицы — чем ставка преподавателя университета», - поясняет Мария Репко.

Парламентарий Железняк считает, что за этим повышением стоит банальное желание правительства «залезть в карман» населению, чтобы взимать с него больше налогов.

«Что такое минимальная заработная плата? Это – база налогообложения, сумма, с которой собирают деньги. Это не то, что вам выдают на руки, это не имеет никакого отношения к заработной плате. Это – ставка налога. Учитывая, что у нас падение экономики, «уважаемая» власть делает так, что каждый предприниматель, который даже не зарабатывает сейчас деньги, все равно в месяц будет теперь платить на 560 грн больше. Каждый человек, который работает в штате, будет платить минимум на 340 грн больше», - отметил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет подобные размышления мифами, а повышение минимальной зарплаты, по его словам, необходимо для оживления потребительского спроса на отечественную продукцию.

«Такое решение точно оправданное. Это решение для людей. Оно увеличит и оживит потребительский спрос, а это однозначно позитивно скажется на экономике, особенно – на украинских производителях, спрос на продукцию которых должен однозначно вырасти и оживить экономическую ситуацию в нашей стране», - заявил глава правительства в среду на заседании своего Кабинета.

В перечне основных претензий к подготовленному проекту эксперты также называют возрастающие риски прекращения сотрудничества с МВФ из-за высокого уровня дефицита госбюджета и ускорение инфляции, что может привести к росту учетной ставки НБУ и повышению ставок по кредитам для бизнеса и населения.

Еще одной проблемой документа является то, что правительство не удосужилось наладить правильную коммуникацию с профильными парламентскими комитетами. И хотя глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что депутаты не будут «валить» проект госбюджета, но данный просчет может стать «последней каплей». Не секрет, что под Сергеем Марченко уже давно шатается министерское кресло, потому народные депутаты только и ждут повод, чтобы сменить главу Минфина.

Что ж, осталось дождаться пятницы, когда документ будет официально представлен в сессионном зале Верховной Рады.

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