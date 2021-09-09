Компания планирует запустить мощности по производству электроинструментов.

Один из ведущих мировых поставщиков технологий и услуг – немецкая компания Bosch намерена открыть новый завод в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по результатам встречи министра Алексея Любченко с президентом группы Bosch в Украине, России, Республике Беларусь, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффаном Хоффманном.

Как указано в сообщении, представители Bosch интересовались инвестиционным климатом и перспективами для бизнеса в стране.

"Украина для нас – интересный и важный регион для инвестирования. Имеем серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента. Теперь в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы", – отметил Хоффманн.

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Со своей стороны, министр Любченко засвидетельствовал готовность правительства сотрудничать с бизнесом и содействовать в развитии проектов.

"У нас полностью готов законодательный пакет для поддержки стратегических инвесторов, так называемые "инвестняни". Условия - инвестиции более 20 млн евро, создание более 80 рабочих мест, зарплата выше средней в регионе. Взамен мы предлагаем очень привлекательные условия – налоговые льготы, таможенные преференции при ввозе оборудования и многое другое", – сообщил Любченко.

Также он отметил, что на днях Верховная Рада поддержала проект закона Об индустриальных парках, которым также предусмотрены многочисленные стимулы для инвесторов.

На украинском рынке группа компаний Bosch представлена с 1993 года и является крупнейшим поставщиком решений для автомобильной промышленности и вторичного рынка запчастей, а также промышленной и бытовой техники.

Деятельность Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: решения для мобильности, промышленные технологии, товары народного потребления, строительные технологии и энергетика. В группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 440 дочерних предприятий и региональных компаний примерно в 60 странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах.

Автор: Анна Нагорная