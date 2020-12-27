По состоянию на 13 часов по киевскому времени один биткоин стоил 28 040 долларов США.

Биткоин во время торговой сессии за сутки подорожал на 13,2%, до 28 040 долларов США, таким образом обновив исторический максимум за всю историю существования этой криптовалюты.

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Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, по состоянию на 13 часов по киевскому времени.

Согласно данным портала, по сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.

Справка УНИАН

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен в 2008 году Сатоси Накамото, и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

2 августа 2020 года биткоин впервые в 2020 году поднялся до 12 тысяч долларов 19 декабря 2020 года курс поднялся еще выше, до 24 тысяч долларов.

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Автор: Анна Бредихина