BP также планирует избавиться от своей доли в российской компании.

Глава нефтегазовой компании BP Бернард Луни и ее бывший руководитель Дадли объявил о выходе из совета директоров "Роснефти".

BP также планирует избавиться от своей доли в российской компании. Об этом сообщает ТАСС.

Санкции против России:

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила следующий пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, что определенное число российских банков будет устранено из SWIFT. Это прекратит их деятельность во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит их транзакции. Это сделает невозможным для центрального банка ликвидировать его активы. И в конце концов, мы будем работать, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках", - заявила президент ЕК.