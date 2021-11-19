Беда не приходит одна: какие отрасли украинской экономики пострадают от высоких цен на газ

Мировые цены на газ в этом году побили все возможные рекорды и продолжают оставаться на высоком уровне. Из-за сорванных программ по увеличению добычи голубого топлива на своей территории Украина продолжает закрывать около трети своих потребностей за счет импорта, а значит не сможет избежать ценового удара. УНИАН разбирался, как рекордные цены на газ отразятся на национальной экономике и жизни украинцев.

Мировой энергетический кризис, вызванный астрономическими ценами на газ, нанес удар и по Украине.

Многие представители промышленности, похоже, до сих пор не оправились от шока. Федерация работодателей Украины от лица промышленников потребовала от Верховной Рады и Кабинета министров немедленно принять меры для преодоления кризиса в энергетике и ввести чрезвычайное положение в этой сфере.

По словам представителей Федерации, нынешняя ситуация является убийственной для отечественной промышленности, которая вынуждена закупать газ по ценам, которые делают бизнес убыточным.

"Невозможно строить конкурентную экономику, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов", - сказано в официальном заявлении ФРУ.

Федерация заявила, что более 90 процентам промышленных предприятий страны из-за взлетевших цен на газ грозит банкротство, а ряд фармацевтических компаний, предприятия стеклянной и химической промышленности всерьёз рассматривают возможность остановки своих производств.

Помимо роста цены топлива в Украине может вырасти и стоимость его доставки. Несколько недель назад региональные газоснабжающие компании заявили о желании рекордно повысить тарифы на распределение газа для населения и других категорий потребителей в 2022 году.

Власти попытались остудить пыл поставщиков газа, предупредив о том, что тарифы на транзит устанавливает государство. Однако, похоже, что повышения тарифов на поставку газа в этих условиях тотального роста цен на энергоресурсы не избежать.

Многие аналитики полагают, что нынешний пузырь на мировом газовом рынке с ценами свыше 1000 долларов за тысячу кубометров рано или поздно лопнет, но сегодняшняя ситуация точно будет иметь значительные негативные последствия для отечественной экономики.

Первыми в этом перечне идут замедление темпов экономического роста и очередное откладывание выхода Украины из глубокого экономического кризиса. А это, безусловно, скажется на благосостоянии каждого из нас.

Газозависимый химпром

Первыми пострадавшими от острого энергетического кризиса стали предприятия химической отрасли, у которых цена на газ составляет львиную долю в себестоимости выпускаемой продукции. Подтверждением этому стала приостановка профильной работы Одесского припортового завода.

В комментарии агентству УНИАН исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко отметил, что удар по предприятиям химической отрасли может быть таким сильным, что отрасль рискует его попросту не пережить.

"По химической промышленности эта составляющая в себестоимости продукции колеблется в пределах от 50 до 80 процентов. Поэтому увеличение цены на газ катастрофически больно бьёт по этой отрасли. Как следствие, себестоимость резко увеличивается, и рынок будет просто не способен покупать продукцию по такой цене", - сказал Устенко.

Старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Игорь Дейсан добавил, что одним из наиболее чувствительных к удорожанию голубого топлива является производство удобрений.

"По расчетам Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики, доля газа в цене азотных удобрений составляет около 60 процентов, в цене сложных удобрений – около 20 процентов", - сообщил он УНИАН.

Ещё один серьёзный риск для отрасли несёт возможное снятие эмбарго на поставку минеральных удобрений из России, которая приложила значительные усилия для создания нынешнего кризиса на европейском рынке газа.

По словам вице-президента "Союза химиков Украины" Игоря Гольченко, если наша страна откроет двери для дешевых минеральных удобрений из РФ, то украинская химическая отрасль будет уничтожена, а к уже остановленному ОПЗ присоединятся "Днипразот", "Ривнеазот", Черкасский и Северодонецкий "азоты" и другие предприятия.

"Отмена эмбарго на ввоз российских удобрений с учетом двадцатикратной разницы в цене на газ для российских и украинских производителей неизбежно приведет к остановке производства в Украине. А это означает ликвидацию оставшихся 100 тысяч рабочих мест в отрасли. Следствия – усиление нагрузки на социальную сферу и недовольство населения, сокращение бюджетных поступлений, рост зависимости от России не только в энергетической, но и в продовольственной сфере, а значит, подрыв экономической безопасности страны", - отметил он.

Удар по аграрной отрасли

Повышение стоимости минеральных удобрений автоматически отразится на отечественном агропромышленном комплексе, который ежегодно потребляет 2,1-2,2 млн тонн аммиачной селитры и немногим менее 1 млн тонн карбамидно-аммиачной смеси.

По подсчетам аналитиков, Украина входит в сезон с общим дефицитом в районе 500 тысяч тонн по всем видам удобрений. В нынешних условиях аграрии всё чаще задумываются над уменьшением использования удобрений, а особый их дефицит прогнозируют на старте весенней посевной.

Как считает генеральный директор консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов, рост цен на газ и удобрения значительно повышает риски урожая 2022 года.

"Сейчас как раз тот период, когда обычно начинаются закупки материально-технических ресурсов на весеннюю посевную кампанию. Аммиачная селитра в январе этого года стоила 8 тысяч гривень за тонну, на конец октября – 24-25 тысяч. Рост цен впечатляющий", - отмечает эксперт.

Он добавил, что отечественные фермеры из-за резкого роста мировых цен на аграрную продукцию имеют неплохую выручку от продаж по итогам аграрного сезона, но всё это могут "съесть" подорожавшие удобрения.

"В полной мере рост цен на газ и на удобрения отразится на стоимости аграрной продукции, которая будет произведена уже в сезоне 2022-2023", - отметил Феофилов.

Экономический аналитик Дейсан указал на то, что доля удобрений в цене производства пшеницы составляет порядка 10–15 процентов, что неизбежно отразится на цене одного из главных экспортных продуктов страны.

"Стоимость газа в значительной степени переносится на стоимость пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Если цены на газ будут долго оставаться высокими, то подорожание газа может внести весомый вклад в цену пшеницы", - сказал эксперт.

Он отметил, что, независимо от удорожания удобрений, высокие цены на зерновые в этом году обусловлены высоким мировым спросом, а удорожание газа может стать лишь дополнительным фактором роста стоимости зерновых.

Игорь Дейсан среди пострадавших предприятий пищевой отрасли также выделил производителей сахара, которые активно используют газ в своем производстве. Все это похоронит надежды украинцев на снижение значительных цен на сахар на полках магазинов.

"Ожидалось, что высокий урожай сахарной свеклы поможет снизить цены на сахар осенью – снижение началось, однако дорогостоящий газ, вероятно, не позволяет производителям существенно опустить цены", - сказал он.

Рост числа пострадавших

Не стоит забывать, что природный газ также широко используется в производстве тепла и электроэнергии на газовых блоках тепловых электростанций, на металлургических комбинатах, в производстве стекла и керамики.

При этом государство, понимая потенциальную социальную взрывоопасность проблемы, пытается максимально контролировать сферу поставок голубого топлива населению и коммунальной сфере.

Для этого до конца нынешнего отопительного сезона правительство установило фиксированную цену на голубое топливо, причём центральная и местные власти подписали уже второй за год меморандум о недопущении роста тарифов. Эту "щедрость" компенсируют за счёт государственного и местных бюджетов.

Как сообщила УНИАН заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, весь спектр проблем с высокими ценами на энергоносители ощутит на себе перерабатывающая промышленность, составляющая десятую часть украинской экономики.

"Компании столкнутся с необходимостью повышения цен и, соответственно, снижением потребительского спроса на их продукцию. И даже, если сам по себе газ в производстве будет использоваться мало, промышленность почувствует рост цен на другие энергоносители", - сказала она.

Больно ударит энергетический кризис и по таким отраслям, как транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.

Чего ожидать украинцам

Уволенный несколько недель назад первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко за несколько дней до отставки заявил, что при среднегодовой цене импортного газа выше 900 долларов США за тысячу кубометров Украина "начнет терять" свой валовый внутренний продукт.

Старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Дейсан указал на то, что нынешний энергетический кризис имеет глобальный масштаб, а, следовательно, торговые партнеры нашей страны, также будут испытывать его последствия.

Большую долю неопределённости вносит и то, что пока нельзя точно предугадать, когда цены на газ начнут снижаться.

"Мы пока не говорим об относительном снижении конкурентоспособности экономики Украины. Однако, если цены на газ задержатся на высоком уровне на длительное время, это негативно скажется на платежном балансе, ведь отечественный импорт в основном представлен энергетическими товарами", - отметил эксперт.

Также он указал, что сегодняшнее подорожание газа на мировых рынках оказывает лишь опосредованное влияние на потребительскую инфляцию в Украине. Пока это проявляет себя в виде роста себестоимости производства энергоемких товаров.

"Основное негативное влияние на благосостояние населения могло бы проявиться из-за подорожания услуг ЖКХ, в частности, повышения тарифов на газ, отопление и горячее водоснабжение. Однако правительство приняло меры для фиксации стоимости указанных тарифов", - сказал он.

Национальный банк Украины в своём прогнозе указал, что отечественная экономика в 2021-2023 годах будет расти, но меньшими темпами, чем ожидалось ранее. Резкое повышение мировых цен на энергоресурсы является одним из важных факторов снижения оптимизма.

"Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее усложнение эпидемической ситуации НБУ ухудшил прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8 до 3,1 процента. Негативное влияние пандемии и эффект дорогостоящих энергоносителей будут сказываться на экономической активности и в следующем году. Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4 до 3,8 процента. В 2023 году экономика вырастет на 4 процента", - отметили в Нацбанке.

Мы должны быть готовы к тому, что рост цен на газ и другие энергоносители, как бы власти не старались найти им противоядие, неизбежно скажется на ценах на продовольствие, начиная хлебом, хлебобулочными, кондитерскими изделиями и заканчивая тепличными овощами.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на строительные материалы, в себестоимости которых цена голубого топлива имеет существенный вес. А значит, неизбежно вырастет цена жилья.

К этому добавляется почти неизбежное повышение тарифов на доставку газа, а по завершению зимы – пересмотр стоимости тепла и горячей воды. Вполне реальным видится и подорожание проезда в пассажирском транспорте.

О каких-то более конкретных прогнозах на 2022 год пока рано говорить в виду нынешней неопределённости на рынке газа.

Однако хочется, чтобы украинская власть наконец уяснила простую истину, что безопасность нашего государства невозможна без обеспечения энергетической независимости.

Может на этот раз будут найдены источники финансирования и предприняты реальные усилия по наращиванию добычи газа и нефти на территории Украины. Надо также повысить эффективность государственных программ по энергетической модернизации страны, снизить там, где можно, потребление и активно развивать альтернативные источники энергии.

И тогда никакие мировые кризисы нам будут не страшны.

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