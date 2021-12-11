Баланс недели: Зеленский предложил ввести экономический паспорт украинца, НБУ повысил учетную ставку, а инфляция замедлилась

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект об экономическом паспорте украинца, рост потребительских цен немного замедлился, а Нацбанк для дальнейшего сдерживания инфляции повысил учетную ставку - таковы главные экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя не была богатой на экономические события, в информационной ленте преобладали важные геополитические новости. Вместе с тем, были моменты, которые так или иначе будут влиять на благосостояние украинцев и работу бизнеса.

Так, президент Владимир Зеленский, как и обещал во время своего ежегодного послания Верховной Раде, внес на рассмотрение парламента законопроект об экономическом паспорте украинца.

Глава государства предлагает создать Фонд будущих поколений, чтобы накапливать в нём платежи за пользование отечественными недрами.

Пока предполагается, что в Фонд с 2023 года будут направлять 35 процентов рентной платы за пользование недрами при добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Далее ежегодно эта сумма будет увеличиваться на 5 процентов – до достижения показателя в 70 процентов.

Также в Фонд с 2023 года будут направлять 47,5 процента рентной платы за пользование недрами при добыче нефти, природного газа и газового конденсата. Постепенно этот показатель увеличится до 95 процентов.

Еще одним источником наполнения Фонда станет рентная плата за использование недр в пределах континентального шельфа и исключительной морской экономической зоны Украины. В 2023 году показатель будет составлять 50 процентов, после чего постепенно увеличится до 100 процентов.

Деньги будут накапливаться для всех украинцев, рожденных с 1 декабря 2019 года, а выплачивать их начнут с 2037 года – когда первые счастливчики достигнут 18-летия.

Обладатели такого "экономического паспорта" смогут потратить средства на получение знаний в отечественных учебных заведениях, покупку собственного жилья на территории Украины, на лечение, также можно будет перевести средства на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

"Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда меньше будут зависеть от материального обеспечения их родителей", – отметил Зеленский.

Глава государства уверен, что подобные накопления дадут возможность хотя бы частично покрыть расходы на лечение детям с тяжелыми болезнями.

Между тем, многие эксперты выразили скепсис по поводу этой идеи, которую глава государства заимствовал у богатых углеводородами стран.

Нацбанк повысил учетную ставку

Важным событием второй недели декабря для экономики стало решение Национального банка повысить учетную ставку с 8,5 до 9 процентов годовых.

"Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных инфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели 5 процентов", - отметили в НБУ.

По информации регулятора, на решение о повышении учетной ставки повлияли риск эскалации Россией военного конфликта, а также мировая инфляция, рост которой длится дольше, чем прогнозировалось. Кроме того, важнейшим фактором НБУ назвал стабильно высокие мировые цены на газ, что может существенно повлиять на подорожание широкого перечня товаров и услуг.

В Нацбанке подчеркнули, что в случае дальнейшего роста инфляционных рисков регулятор готов и дальше повышать ключевую ставку.

Стоит отметить, что политику повышения учетной ставки НБУ начал активно реализовывать с марта текущего года. Тогда ставка выросла до 6,5 процента. До этого почти два с половиной года она держалась на уровне 6 процентов. Далее ставка повышалась в апреле, июне, июле и сентябре.

Также Национальный банк ранее обещал, что перестанет использовать антикризисные монетарные меры с начала четвертого квартала 2021 года. Однако ситуация с ценами внесла коррективы в планы НБУ.

Стабильно высокая инфляция

Примечательно, что на уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала данные о ценах за предыдущий месяц, а также за одиннадцать месяцев текущего года.

Так, потребительская инфляция в Украине в ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрём 2020 года - составила 10,3 процента, немного замедлившись после показателя 10,9 процента в октябре. По сравнению с октябрём, цены выросли на 0,8 процента, а с начала года - на 9,4 процента.

Вполне вероятно, что именно эти данные стали ключевым аргументом для Нацбанка повысить учетную ставку.

В ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2020 года – в Украине выросли цены на ряд продуктов, в частности, на подсолнечное масло и сахар - на 47,3 процента и 39,3 процента, соответственно.

Цены на яйца поднялись на 25,6 процента, хлеб подорожал на 18 процентов, мясо – на 13 процентов, макароны – на 10,5 процента. В то же время, фрукты подешевели на 6,4 процента, а овощи стали дороже на 12 процентов.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 10 процентов произошло в основном из-за подорожания природного газа на 15,9 процента и электроэнергии на 26,5 процента.

Цены на транспорт выросли на 12,1 процента в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,6 процента. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 18,7 процента, железнодорожном – на 13 процентов.

Таким образом, в условиях продолжающегося энергетического кризиса для власти этой зимой обеспечение энергетической и продовольственной безопасности будет одной из главных задач.

Кроме того, приближается момент, когда Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна утвердить новые тарифы на доставку газа населению в 2022 году. Горгазы и облгазы предлагают повысить их в несколько раз.

Важным событием третьей недели декабря станет старт выплат 1000 гривен всем вакцинированным гражданам. Они смогут потратить эти деньги на походы в кино, театры, спортзалы и так далее. Тем самым правительство хочет поддержать отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии. В этом году на выплаты направят 8 млрд гривен, а в 2022-м – не менее 3 миллиардов. Вполне вероятно, что этот фактор так же добавит инфляционных рисков.

На следующей неделе Верховная Рада возобновит работу в пленарном режиме и рассмотрит ряд важных экономических законопроектов.

И еще об одном значимом моменте - сложный 2021 год приближается к завершению, и многие наши сограждане, а также торговые сети, начинают готовиться к новогодним и рождественским праздникам.

Дмитрий Шварц

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