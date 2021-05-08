Баланс недели: Украина укрепляет связи с США, Всемирный банк выделяет 200 миллионов на реформу образования, а инфляция замедляется

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев обсудил с властями Украины ход реформ и пообещал помощь в противодействии российской агрессии, Всемирный банк одобрил выделение 200 млн долларов на реформу высшего образования в нашей стране, а Госстат сообщил о замедлении инфляции - таковы главные экономические новости первой недели мая.

На прошлых выходных Украина отпраздновала Пасху и День труда, дополнительно отдохнув в понедельник и вторник. Жители страны постепенно стали возвращаться к рабочему ритму.

Тем не менее, за короткую рабочую неделю в Украине произошел ряд знаковых событий для экономики страны и ее положения на геополитической карте мира.

Так, в Киеве с рабочим визитом побывал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Эта поездка стала для высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена первым визитом на Европейский континент. Действительно знаковое событие.

Главной целью переговоров с представителями украинской власти было подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся восьмой год российской агрессии.

В четверг, 6 мая, Госсекретарь США провел встречи с ключевыми должностными лицами нашей страны. В частности, в ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским была детально обсуждена поддержка Украины в сфере безопасности.

«Мы сосредотачиваемся над этими вопросами так же, как и наши союзники. Это обсуждалось на недавнем заседании НАТО и «Большой семерки». В этой связи мы активно рассматриваем возможность повышения сотрудничества и помощи Украине в сфере безопасности», - сказал Блинкен.

Госсекретарь США не исключил, что Вашингтон может оказать дополнительную военную помощь Украине, и добавил, что данный вопрос рассматривается очень активно.

Отметим, что с 2014 года США выделили Украине в целом более 4,6 млрд долларов, в том числе в сфере безопасности.

Блинкен и Зеленский также обсудили вопросы, касающиеся корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов, реформу судебной власти. Эти реформы актуальны для нашей страны, в том числе, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, о желании работать с которым еще раз заявил президент Украины.

«Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической», - подчеркнул Госсекретарь США.

Реформа высшего образования и сотрудничество с МВФ

Еще одной положительной новостью уходящей недели стало одобрение Всемирным банком выделения Украине финансирования объемом 200 млн долларов, которое будет направлено на модернизацию системы высшего образования и повышение уровня его соответствия потребностям рынка труда.

Проект будет реализовываться в течение пяти лет Министерством образования и науки Украины. Предполагается, что за это время в нашей стране появится современная цифровая инфраструктура для дистанционного обучения, новые учебные и научно-исследовательские лаборатории. Также планируется усовершенствовать автоматизированную систему управления высшим образованием для улучшения уровня прозрачности в образовательном секторе.

«Всемирный банк рад сотрудничать с Украиной в модернизации методов преподавания и обучения в университетах в соответствии с европейскими стандартами с целью предоставления возможности молодежи в Украине получать те навыки, которые нужны им в 21-м веке», - отметил региональный директор Банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Повышение образовательного уровня украинцев, безусловно, будет иметь значительный долгосрочный эффект как в экономической сфере, так и социальной.

Что касается ключевого финансового партнера Украины - Международного валютного фонда, то на уходящей неделе представители МВФ напомнили нашей стране о необходимости ускорения реформирования. Для получения очередного транша по программе финансовой помощи stand-by (общим объемом около 5 млрд долларов) украинским властям предстоит провести еще большую работу.

«Украина нуждается в большем прогрессе», - подчеркнул представитель МВФ Джерри Райс, акцентировав на необходимости активнее продвигать судебную, банковскую и антикоррупционную реформы.

При этом Фонд продолжает диалог с Киевом и называет дискуссии «продуктивными».

Лидер парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия со своей стороны пообещал, что до 1 июня Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ.

Речь идет, в первую очередь, о принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях и о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро. Депутаты также намерены внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

Стабильность гривни и замедление инфляции

После длительных майских праздников и на фоне визита Госсекретаря США Блинкена в Киев национальная валюта Украины оставалась относительно стабильной по отношению к доллару.

На начало уходящей недели официальный курс составлял 27,73 грн/долл., а завершение недели гривня встретила курсом на уровне 27,72 грн/долл.

В пятницу Государственная служба статистики сообщила, что потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2020 года несколько замедлилась - до 8,4 процента с 8,5 процента в марте.

При этом в апреле по сравнению с мартом инфляция сократилась до 0,7 процента по сравнению с 1,7 процента в марте, а за первые четыре месяца 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 4,8 процента.

Национальный банк также сообщил, что Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,6 процента и на 1 мая составили 28,001 млрд долл. в эквиваленте.

На уходящей неделе центробанк также проинформировал о росте ипотечного кредитования за первый квартал 2021 года. По данным регулятора, украинские банки выдали более 1800 кредитов на приобретение жилья на общую сумму почти 1,4 млрд гривен - по количеству договоров это вполовину больше, чем в первом квартале прошлого года, и в два раза больше в денежном выражении.

В НБУ отметили, что средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти: до 770 тысяч гривен в марте против 742 тысяч гривен в феврале.

Борьба с пандемией и посевная кампания

Хорошей новостью уходящей неделе стало и то, что Украина вышла из третьей волны эпидемии COVID-19.

С субботы, 8 мая, в стране не осталось ни одного региона с «красным» уровнем эпидемической опасности. Последней «красную» зону покинула Сумская область.

«Мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать соблюдать противоэпидемические правила», - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На сегодняшний день в больницах Украины с COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь находятся около 32 тысяч человек, при этом загруженность больничных коек в большинстве областей не превышает 50 процентов.

Тем временем, с приходом весеннего тепла, украинские аграрии активизировали проведение полевых работ, которые в некоторых областях задержались из-за заморозков.

К первым числам мая аграрии полностью завершили посев яровой пшеницы, ячменя, ржи, овса и сахарной свеклы. Еще более, чем на половине запланированных площадей, им предстоит посеять кукурузу, которая является одной из основных экспортных культур и генерирует львиную долю валютной выручки в зарубежных поставках зерна.

Погода на будущей неделе обещает быть теплой и с умеренными дождями - до 10-20 мм за неделю, что будет способствовать удачной посевной и созреванию сельскохозяйственных культур.

«Осадков выпадет немного, но сухо не будет. Засуха в Украине пока не предвидится», – отметили в Укргидрометцентре.

Если погода и в дальнейшем будет хорошей, то, по прогнозам «Украинской зерновой ассоциации», в этом году Украина может получить один из лучших в истории урожай зерна – более 96 тонн зерновых и масличных против 84 тонн в 2020 году.

Следующая рабочая неделя в Украине будет короткой – понедельник, 10 мая, будет выходным в связи с празднованием в субботу Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Оставшиеся четыре рабочих дня не будут слишком насыщены экономическими событиями. Госстат отчитается об итогах экспорта украинских товаров, а правительство соберется на первое за две майские недели заседание.

Минздрав настойчиво призывает украинцев придерживаться правил противоэпидемической безопасности, особенно во время поминальных дней и празднования Дня победы, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Пока вакцинация в Украине проходит очень медленно, поэтому в наших силах сделать все, чтобы не допустить четвертой волны массового заболевания коронавирусом.

Анна Нагорная

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