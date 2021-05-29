Баланс недели: Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила импорт электричества, а газовые компании опубликовали тарифы на июнь

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила импорт российского и белорусского электричества, а отечественные газопоставляющие компании опубликовали тарифы для населения на июнь - таковы основные экономические события последней недели мая.

Последняя неделя весны была наполнена важными событиями, которые оказали существенное влияние на экономическую и деловую жизнь страны.

Главным событием уходящей недели стало решение украинских властей о прекращении авиационного сообщения с Беларусью и последовавший запрет на импорт российского и белорусского электричества.

Так, с 26 мая украинским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Кроме того, Кабинет министров решил установить запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в РБ с 29 мая.

Украина ввела воздушную блокаду Беларуси в ответ на возмутившие весь цивилизованный мир преступные действия узурпатора власти Александра Лукашенко.

По его приказу, 23 мая под «конвоем» военного истребителя в аэропорту «Минск» был посажен самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Как оказалось, Лукашенко пошел на акт государственного терроризма для ареста основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя ситуацию.

Прекращение импорта электричества

Вслед за решением о прекращении авиасообщения с северным соседом, на уходящей неделе Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

Глава регулятора Валерий Тарасюк заявил, что наверняка запрет будет продлен и после указанной даты.

Опрошенные УНИАН энергетические эксперты отмечают, что влияние поставок электроэнергии из России и Беларуси на внутренний рынок нашей страны сильно преувеличено, так как даже в наиболее сложные периоды, когда импорт из этих стран достигал максимальных значений, он не превышал пяти процентов от общего потребления.

По данным Оператора Объединенной энергосистемы страны, госкомпании «Укрэнерго», импорт Украиной электроэнергии в январе-апреле 2021 года составил около 947 миллионов кВт-ч. При этом поставки из Беларуси составили 511,6 миллиона кВт-ч, а из России – 101 миллион кВт-ч.

«Это больше политическое, чем экономическое решение. Вопрос импорта электрической энергии и его влияние на рынок является сильно преувеличенным. Этот импорт редко, когда превышал пять процентов от потребления, что никак не может влиять на формирование цен», - пояснил УНИАН эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

Отказ Беларуси поставлять бензин

Ответ Украине от Лукашенко, который жестко контролирует все ветви власти в Беларуси, не заставил себя ждать.

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтвердила заявки на поставки в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Белорусы официально не пояснили причины такого решения.

В Консалтинговой группе «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили около половины рынка этой марки.

Эксперты отмечают, что заместить сразу белорусские нефтепродукты не получится. Это может спровоцировать дефицит, что приведет к возникновению ажиотажного спроса и росту цен.

В конце уходящей недели торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил еще одну плохую новость: власти Беларуси вводят лицензирование на ряд импортных товаров из Украины.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель», - рассказал торговый представитель Украины.

Очевидно, что эскалация политического противостояния между цивилизационным миром и самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко будет продолжаться. И Украина в силу соседства с непредсказуемым соседом, к сожалению, станет одной из первых пострадавших сторон.

Цены на газ не снижаются

На уходящей неделе отечественные поставщики газа опубликовали обновленные месячные и годовые тарифы на газ для населения с июня.

Несмотря на ожидания премьер-министра Шмыгаля о снижении годовой цены на газ в летний период, газопоставляющие компании оставили свои расценки на уровне от 7,9 до 13,5 гривни за кубометр.

Фиксированный годовой тариф на газ, на который автоматически были переведены все бытовые потребители со сроком действия с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, не снизился, несмотря на наступление летнего сезона.

В то же время, месячные цены на газ компании немного опустили. Предложения стартуют от 7,99 гривни за кубометр и достигают 11,89 гривни за кубометр.

У большинства компаний месячная цена на июнь ниже, чем годовое предложение. Так что гражданам в пору задуматься о том, какой тариф им стоит выбрать для прохождения летнего сезона.

Война с «Газпромом»

На уходящей неделе российский «Газпром» снова отказался воспользоваться дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Это лишило Европу возможности в июне дополнительно закачать в свои хранилища 2 миллиарда кубометров газа.

Путинская Россия пытается максимально снизить объемы прокачки газа по украинской газотранспортной системе, поскольку на завершающей стадии находится строительство обходного трубопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря.

К слову, на уходящей неделе госхолдинг «Нафтогаз Украины» сменил управленческую команду, которая противодействовала запуску российского газопровода «Северный поток-2». В частности, уволилась советник главы правления «Нафтогаза» Лана Зеркаль.

После назначения Юрия Витренко главой правления, в компании произошли серьезные кадровые изменения.

Из важных экономических новостей уходящей недели - сообщение Государственной службы статистики о росте промышленного производства в Украине в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года на тринадцать процентов. Месяцем ранее в годовом выражении наблюдался рост чуть более двух процентов.

По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство в апреле текущего года выросло на 2,7 процента.

Госстат отмечает рост в добывающей и перерабатывающей промышленностях, поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. Также выросло производство товаров промежуточного потребления на 25,2 процента и потребительских товаров длительного пользования - на 103 процента.

На следующей неделе наступит календарное лето, и многие украинцы начнут активно планировать свои отпуска.

Умеренно теплая погода с обильными летними дождями будет способствовать хорошему развитию большинства сельскохозяйственных культур, давая надежду на рекордный урожай.

Депутаты Верховной Рады снова соберутся в стенах парламента для принятия важных для страны законов. Будем надеяться на хорошие новости и ускорение выхода нашей страны из коронакризиса.

Анна Бредихина

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