Баланс недели: столица и регионы вводят локдаун, Рада легализовала электронные паспорта, а Госстат отчитался о росте зарплат

Киев и регионы Украины из-за роста заболеваемости коронавирусом вводят жесткий локдаун и ограничивают работу транспорта, Верховная Рада легализовала электронные паспорта в приложении «Дія», а Госстат отчитался о росте зарплат украинцев – таковы главные экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя запомнится новостями о введении из-за роста заболеваемости коронавирусом жесткого локдауна в столице и ряде регионов Украины, а также резонансными решениями Верховной Рады.

Так, в среду мэр столицы Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в Киеве вводится жесткий локдаун из-за ухудшения эпидситуации: в последнее время столичные лаборатории фиксируют более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Кроме торговых центров, ресторанов и рынков, в Киеве закроют детсады и школы, а проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам.

«Такие пропуска получат, в первую очередь, работники критической инфраструктуры города. Это – медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные», – объяснил Кличко.

Ограничения будут действовать до 16 апреля, хотя в Киевской городской государственной администрации не исключают продление усиленного карантина и после этой даты. Чиновники надеются, что к середине апреля динамика заболеваний снизится, и это позволит ослабить ограничения.

С 3 апреля локдаун на две недели вводят Полтава, Николаев, Винница и Запорожье – в городах будет ограничена работа транспорта, запрещена работа общепита (кроме доставки), торгово-развлекательных центров, рынков и учреждений культуры.

Власти Львова продлили усиленный карантин до 12 апреля, так как город все еще находится в «красной зоне» эпидемической опасности. К ней отнесли и Одессу – областная госадминистрация рассматривает введение локдауна в ближайшее время.

Для предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны, предусмотрена финансовая помощь.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 30 марта, приняла закон о выплате по 8 тысяч гривен из государственного бюджета на каждого пострадавшего работника. Также к этой сумме предусмотрены доплаты из местных бюджетов, размер которых определяется решением местных властей.

«Это важный шаг, который поможет нашим предпринимателям пережить очередную волну коронавируса, а также не увольнять людей во время жестких ограничений, ведь государство помогает платить часть заработной платы работникам», – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что пока Министерство здравоохранения не планирует объявлять общенациональный локдаун в Украине, но это может произойти, если большая часть регионов окажутся в «красной» зоне.

Легализация электронных паспортов

Во вторник Верховная Рада собралась на внеочередное пленарное заседание и в своем фирменном «турборежиме» приняла ряд важных для Украины решений.

В частности, депутаты легализовали цифровые паспорта – теперь документы в мобильном приложении «Дія» можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

«Украина стала первым государством мира, в котором цифровые паспорта стали полными юридическими аналогами обычных документов. Это – инновационный шаг не только для нашей страны, но и всего мира», – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Федоров отметил, что биометрический паспорт и ID-карта в «Дія» на законодательном уровне станут полными аналогами бумажного и пластикового паспортов с 23 августа 2021 года.

Кроме этого, Рада приняла закон о разблокировке большой приватизации. Подготовка к аукционам по продаже крупных государственных объектов приостановилась после объявления карантина в марте 2020 года.

В Фонде госимущества отметили, что первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом. На продажу будут выставлены АО «Объединенная горно-химическая компания», ЗАО «Президент-отель» (Киев), столичный завод «Большевик» и шесть облэнерго, которые остались в государственной собственности.

По данным Министерства экономразвития, за первый квартал 2021 года в Украине приватизировали порядка четырех сотен объектов госсобственности на сумму 963 миллиона гривен.

Еще парламентарии поддержали в первом чтении законопроект о выделении средств из госбюджета на финансирование Министерства аграрной политики и продовольствия. Ведомство по документам восстановили в конце прошлого года, но на его работу не выделили ни копейки. После принятия соответствующего закона министерство получит 6,9 млрд гривен.

Рост зарплат и доходов государства

На уходящей неделе Госстат отчитался о росте зарплат украинцев. Согласно свежим статистическим данным, средняя зарплата в феврале выросла на 15,7 процента - до 12 549 гривен. Это более, чем в два раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 6000 гривен.

Наименьшая средняя заработная плата по стране зафиксирована в Кировоградской области – 9 903 гривни, а больше всего платят жителям Донецкой области – 13 224 гривни.

В то же время, в статистической службе отметили рост задолженности по выплате зарплат. В феврале она выросла на 8 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 марта составила 3,2 млрд гривен.

При этом основная доля задолженности приходится на промышленность (75,8 процента), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,1 процента). Более половины долга образовались в Донецкой (22 процента), Харьковской (14,7 процента) областях и Киеве (13,6 процента).

На уходящей неделе Государственная казначейская служба сообщила о росте доходов госказны. В частности, в марте этого года госбюджет страны получил 108,02 млрд гривен доходов, что на 8 процентов выше планового показателя на этот период. По сравнению же с мартом 2020 года, доходы госбюджета выросли на 22,4 процента.

Остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 апреля составил 30,1 млрд гривен, что на 0,4 процента превышает показатель месяцем ранее. При этом текущий остаток почти в три раза превышает остаток средств на такую же дату прошлого года.

Нацбанк на уходящей неделе сообщил, что баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-февраль 2021 года сведен с дефицитом 125 млн долларов против дефицита в 659 млн долларов годом ранее.

По данным НБУ, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 2,7 процента - с 948 млн долларов до 974 млн доллавро, а профицит внешней торговли услугами вырос почти в 3 раза – с 289 млн долларов до 849 млн долларов.

Что касается отношений Украины с главным финансовым партнером, Международным валютным фондом, то на уходящей неделе положительных сдвигов в сотрудничестве не произошло. Напомним, что в 2020 году Украина получила 2,1 млрд долларов транша по программе в размере 5 млрд долларов для преодоления последствий пандемии COVID-19. Похоже, в ближайшее время очередной транш нашей стране не светит.

На днях министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ не дает денег Украине из-за невыполнения нашей страной ряда обязательств.

«МВФ не дает денег, поскольку мы, к сожалению, как страна, нарушили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы, и мы должны восстановить эти решения», – отметил Марченко.

Среди таких невыполненных условий - возвращение наказания за недостоверное декларирование. Еще Украине необходимо урегулировать работу судебной системы, а также реформировать на рыночных принципах рынки газа и электричества. Между тем, МВФ и Украина продолжают вести активный диалог.

Следующая неделя порадует украинцев хорошей апрельской погодой – в большинстве областей Украины будет тепло с небольшими дождями. Такие условия благоприятны для проведения весенней посевной кампании, которую уже начали аграрии юга. На днях к ним присоединятся коллеги из центральных и северных регионов. Также на будущей неделе Госстат опубликует свежие данные об инфляции за март.

А жители столицы и ряда других городов Украины вновь будут вынуждены вернуться к жизни в условиях жесткого карантина и, как показывает опыт 2020 года, есть высокая вероятность продления локдауна до Пасхальных праздников.

Анна Нагорная

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