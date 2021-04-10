Баланс недели: рост числа «красных» зон, установление годовой цены на газ для населения и ускорение инфляции

Киев и еще более десятка регионов Украины из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения, госрегулятор утвердил условия годового контракта на газ для населения, а Госстат сообщил об ускорении инфляции – таковы ключевые экономические события уходящей недели.

На уходящей неделе снова был зафиксирован рост количества заболеваемости коронавирусом в нашей стране, в связи с чем местные власти одна за другой принимали решения снизить экономическую и социальную активность в регионах путем ужесточения карантинных ограничений.

Если в первые дни апреля в «красной» зоне находились десять областей, то на уходящей неделе из-за ежедневных показателей заболеваемости, приближающихся к двадцати тысячам, к ним присоединились столица и еще ряд регионов.

В Киеве более строгие ограничения начали действовать с понедельника, пятого апреля, они продлятся до шестнадцатого апреля включительно. Однако, если рост числа заболевших продолжится, то велика вероятность, что локдаун будет продлен до середины мая.

Все школы и детские сады столицы закрыты. Заведения общественного питания работают только на вынос или в режиме доставки. Общественный транспорт, включая метро, осуществляет перевозки исключительно по специальным пропускам. Также запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах запрещено находиться без маски. Работники различных сфер переведены на удаленную работу, или отправлены в отпуск. За соблюдением локдауна следят правоохранители.

Предприниматели и работники негодуют, поэтому в столице и регионах «красной» зоны начали происходить протестные акции против ужесточения карантинных мер. Часть граждан просит или разрешить работать и отпустить ситуацию на самотек, или, закрывая регион на жесткий карантин, предоставлять всем достойную компенсацию.

Что касается перевозок между городами страны, то «Укрзализныця» пока продолжает работать без изменений графика. Поезда ходят через Киев и области, а посадка и высадка пассажиров осуществляется в стандартном режиме. При этом в поездах и на вокзалах введен обязательный масочный режим.

С девятого апреля, вслед за Киевом, в «красную» зону попали Запорожская и Хмельницкая области.

«По результатам заседания Государственная комиссия решила установить: с 9 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей», - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Кроме того, с 11 апреля в Харьковской области будет введен «красный» уровень эпидемической опасности, но при этом он отменяется с 10 апреля в Ивано-Франковской области.

Как отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, Украина стала одним из мировых антилидеров по уровню смертности от коронавируса.

«К сожалению, Украина также подходит к критическим показателям для системы здравоохранения - имеем антирекорды как по уровню госпитализации, так и по занятости мест в реанимации», - отметил Радуцкий.

Между тем, в Министерстве здравоохранения пока не планируют объявлять общенациональный локдаун, но это может произойти, если большая часть регионов окажется в «красной» зоне.

Годовая цена на газ для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в среду, седьмого апреля, утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

«Решение сверхважное – это введение годового контракта для потребителей Украины. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть, все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна», - отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Нацкомиссия обязала все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих корпоративных сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компания разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода на них потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор обязал поставщиков уведомлять потребителей о смене тарифного плана в том же виде, в котором было получено заявление от потребителя, включая электронную версию.

В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить или нет потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно на обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

В НКРЭКУ подчеркнули, что в течение действия годового контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее.

Рост инфляции

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила об ускорении инфляции в марте. Так, потребительская инфляция в прошлом месяце в годовом выражении - по сравнению с мартом 2020 года - составила 8,5%, ускорившись с 7,5% в феврале.

Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем 2021 года составила 1,7%, за первый квартал 2021 года - 4,1%.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, инфляция в первом квартале 2021 года оказалась выше прогноза, однако регулятор готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года.

«Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент - учетную ставку, и не колеблемся в случае необходимости его применить», – отметил Шевченко.

Он также добавил, что рост инфляции вызван, в частности, повышением мировых цен из-за действий Китая, восстановлением мировой экономики, а также повышением минимальной зарплаты в январе до шести тысяч гривен.

Сокращение золотовалютных резервов

На уходящей неделе Национальный банк сообщил о сокращении золотовалютных резервов Украины за прошлый месяц на пять процентов - до 27 млрд долларов. К слову, сокращение резервов происходит уже четвертый месяц подряд.

Как пояснили в НБУ, сокращение резервов в марте произошло из-за значительных объемов погашения внешних и внутренних обязательств государства, но частично они были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте в марте составил почти 1,3 млрд долларов.

В частности, 570,5 млн долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций, 325,2 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время, валютные поступления от размещения ОВГЗ составили 473,7 млн долларов. Кроме того, в марте было выплачено в пользу ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда 508,2 млн долларов.

Оптимизм министра экономики

На уходящей неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что падение ВВП Украины за январь-февраль составило 2,8 процента.

«Так, в январе-феврале 2021 года сокращение сводного индекса производства составило 4,2 процента. Негативный вклад в динамику индекса сформировали почти все виды экономической деятельности, кроме внутренней торговли. Как результат, сокращение ВВП оценено на уровне 2,8 процента», - отметили в ведомстве.

При этом глава Минэкономразвития Игорь Петрашко сообщил, что четырехпроцентное падение экономики Украины по итогам прошлого года стало одним из самых низких показателей в мире.

«В 2020 году ВВП Украины сократился на 4 процента. Это один из самых низких показателей в мире. Я считаю, что мы сделали достаточно много правильных вещей, чтобы минимизировать падение и заложить базу для долгосрочного роста», - сказал Петрашко.

Еще на уходящей неделе МВФ обнародовал прогноз роста украинской экономики в текущем году на уровне 4 процента с последующим замедлением в 2022 году до 3,4 процента.

Фонд также прогнозирует снижение безработицы в Украине с 9 процентов в минувшем году до 8,6 процента в этом и 8,4 процента – в следующем.

Предстоящая неделя также обещает быть насыщенной экономическими новостями. Есть вероятность, что парламентарии вновь соберутся на внеочередное пленарное заседание.

Кроме того, середина апреля принесет долгожданное потепление, что позволит большинству городов завершить отопительный сезон, а аграриям активизировать посевную кампанию.

Госслужба статистики опубликует данные о финансовых результатах деятельности крупных и средних предприятий за 2020 год, а также об объеме внешней торговли товарами за февраль.

Внимание общества также будет приковано к развитию пандемии и к тому, помогут ли предпринимаемые жесткие меры снизить уровень заболеваемости в стране.

Богдан Слуцкий

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