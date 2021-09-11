Баланс недели: Рада легализовала криптовалюты, НБУ повысил учетную ставку, а Госстат сообщил о стабильно высокой инфляции

Верховная Рада легализовала криптовалюты и предоставила стимулы для создания индустриальных парков, Кабмин активизировал подготовку к новому отопительному сезону, а Нацбанк из-за стабильно высокой инфляции повысил учетную ставку до 8,5 процента – таковы главные экономические новости уходящей недели.

Главным событием первой полной рабочей недели сентября стало возобновление после полуторамесячных летних каникул пленарной работы законодательного органа страны - Верховной Рады. Парламентарии с ходу приняли несколько важных для отечественной экономики законов.

Один из них - легализация рынка цифровых активов. Депутаты установили правила выпуска криптовалют, а также заключения и выполнения сделок с ними.

По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, закон очень важен для регуляции операций с криптовалютами, популярность которых в мире, в том числе в нашей стране, увеличивается. Ежедневный оборот виртуальных активов в Украине уже превышает 1 млрд гривен, но до сих пор операции с ними находились в "тени".

"Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджет будет получать налоги, а предприниматели - чувствовать себя защищенными", - отметил вице-премьер, добавив, что ранее криптоактивы легализовали такие государства, как Германия, Люксембург и Сингапур.

Еще депутаты приняли закон, стимулирующий развитие индустриальных парков. Так, участники парков смогут рассчитывать на государственную компенсацию 50 процентов расходов на подключение и присоединение к электросетям. Также им полагаются компенсации процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе. Еще один бонус – частичная компенсация инвестиций участникам индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, принятый закон предоставит возможность создать в Украине дополнительные рабочие места.

"На один гектар работающего индустриального парка, по расчетам экспертных центров, приходится создание 50 новых рабочих мест. Учитывая, что минимальная площадь индустриального парка составляет десять гектаров, можем ожидать, что на каждый новый индустриальный парк будет приходиться не менее 500 новых рабочих мест", - сказал он.

Кроме того, по словам депутата, на каждый доллар, вложенный в инфраструктуру индустриального парка, приходится от 5 до 6 долларов прибыли.

Еще один принятый Радой закон существенно упростит жизнь украинцам: теперь денежные переводы до 5 тысяч гривен включительно не будут подлежать обязательному первичному финансовому мониторингу.

Верховная Рада также приняла в первом чтении проект закона, который закрепляет ежегодную индексацию пенсий с 1 марта. Документом предлагается возобновить индексацию пенсий военнослужащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления и государственным служащим и ввести право досрочного выхода на пенсию по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с реорганизацией предприятий.

Нацбанк продолжает повышать учетную ставку

Важным экономическим событием уходящей недели стало решение Национального банка в связи со стабильно высокими темпами инфляции в нашей стране повысить учетную ставку с 8 до 8,5 процента годовых.

Напомним, политику повышения учетной ставки НБУ начал активно реализовывать с марта этого года. Тогда ставка выросла до 6,5 процента. До этого момента почти 2,5 года ставка держалась на уровне 6 процентов. Далее подобные решения были приняты в апреле, июне и июле.

Помимо этого, Национальный банк заявил о том, что перестанет использовать антикризисные монетарные меры с начала четвертого квартала 2021 года.

"Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5 процентов, достижение которой прогнозируется в 2022 году", - отметили в Нацбанке.

К слову, НБУ ожидает, что в сентябре-октябре инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11 процентов, а в последние месяцы года замедлится до ниже 10 процентов.

"Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет иметь усиление монетарной политики Национального банка", - подчеркнули в НБУ.

Примечательно, что на уходящей неделе Госслужба статистики обнародовала данные о ценах в стране за предыдущий месяц и в январе-августе 2021 года.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне. В августе по сравнению с июлем цены снизились на 0,2 процента, а с начала года они выросли на 6,2 процента.

"На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7 процента. Больше всего (на 18,3 и 5 процентов) подешевели овощи и фрукты. На 0,2-1 процент снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры. В то же время, на 18 процентов подорожали яйца, на 0,3-3,6 процента выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу и продукты из рыбы", - отметили в Госстате.

Если сравнить с августом 2020 года, то цены на сахар и подсолнечное масло в Украине почти вдвое повысились - на 91,2 и 75,6 процента, соответственно. Также за год существенно выросли цены на яйца – на 51,8 процента, а хлеб, мясо и макароны подорожали на 10-16,5 процента.

В целом, руководству страны в преддверии зимы стоит задуматься над тем, чтобы не завалить продовольственную безопасность.

Перед началом холодов Госстат также добавил, что за год тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 29 процентов. При этом природный газ подорожал на 96,1 процента, а электроэнергия - на 36,6 процента.

В зиму – со старыми тарифами на тепло

Уходящая неделя подарила украинцам надежду на то, что тарифы на тепло и горячую воду не вырастут, а останутся на прежнем уровне.

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться по отношению к прошлому отопительному сезону. Относительно цены на отопление и горячую воду, мы не видим оснований у местного самоуправления поднимать данные тарифы. Правительство готово подставить плечо, ведем чрезвычайно тесные переговоры со всеми городскими головами", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Органы местного самоуправления пока не получили обещанных компенсаций из госбюджета за свои предыдущие решения, когда под давлением центральной власти не стали поднимать тарифы на тепло в прошлую зиму. Идти на это испытание по второму кругу они явно не хотят.

Ассоциация городов Украины уже заявила, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на нынешнем уровне и для устойчивого прохождения зимы центр должен предоставить местным громадам справедливую компенсацию. Речь идет о субвенции из госбюджета на погашение разницы в тарифах за 2016-2021 годы в объеме 37 млрд гривен.

Кроме того, города требуют дополнительную субвенцию в 10 млрд гривен на ремонт улиц и дорог, а также увеличения норматива зачисления налога на доходы физлиц в местные бюджеты на 5 процентов.

Кабмин, в свою очередь, на уходящей неделе утвердил методику, по которой будут определять эту разницу в тарифах.

"Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане, - это десятки миллиардов гривен. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что даст им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", - прокомментировал решение Кабмина Шмыгаль.

Кроме того, премьер сообщил, что правительство в ближайшее время предложит парламенту увеличить на 12 млрд гривен расходы госбюджета, предусмотренные на выплату субсидий украинцам в этом году.

Как это принято, чиновники лишь в самый канун наступления холодов вспомнили о проблемах отрасли и судорожно пытаются исправить ситуацию.

Важным событием следующей недели станет внесение правительством на рассмотрение в Верховную Раду проекта государственного бюджета на 2022 год. По словам премьера, документ будет "сбалансированным и реалистичным", а приоритетами станут обороноспособность, развитие медицины, образования и инфраструктуры, а также реализация социальных программ.

Аграрии, воспользовавшись благоприятной погодой, продолжат сев озимых культур, создавая задел под хороший урожай 2022 года.

Дмитрий Шварц

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