Баланс недели: повышение учетной ставки, расширение программы "еПоддержка" и ослабление гривни

Национальный банк в связи с ростом инфляции повысил учетную ставку, Кабмин расширил программу поддержки вакцинированных украинцев, а курс гривни на новостях о росте геополитических угроз заметно ослаб – таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя запомнится возрастающей тревожностью Украины и западных партнеров относительно возможного вторжения России на нашу территорию. Такие новости не могли не отразиться на экономической ситуации в стране.

Политическая нервозность повлияла как на валютный рынок, так и на рынок еврооблигаций Украины. Из-за агрессивных заявлений представителей России и концентрации ею войск на границах нашей страны евробонды и ВВП-варранты Украины на европейских биржах подешевели на 10-17 процентов, упали цены и на акции украинских компаний.

По мнению аналитиков группы ICU, заявления российских чиновников после проведенных на прошлой неделе переговоров с США и НАТО привели к значительному росту опасений нового российского вторжения в Украину и ухудшили оценки кредитных рисков нашей страны локальными и международными инвесторами. Все это происходило на фоне ожидания ускоренного сворачивания Федеральной резервной системой США (ФРС) программы ликвидности. Это привело к распродаже украинских еврооблигаций.

"Реакция рынков на новости из России была быстрой и очень отрицательной и сейчас поддерживается высокой степенью неопределенности. Ситуация на рынке еврооблигаций будет оставаться сложной, инвесторы вряд ли будут в ближайшее время активно покупать украинские бумаги и, скорее всего, продолжат сокращать долю украинского риска в своих портфелях", - считают в ICU.

Падение гривни

Отреагировал на тревожную ситуацию и валютный рынок. Так, курс гривни с начала года обесценился почти на 4 процента – с 27,28 грн/долл. в последний день 2021 года до 28,4 грн/долл. на уходящей неделе.

Финансовые эксперты ожидают в ближайшее время колебание курса в пределах 28-28,5 грн/долл. До улучшения ситуации на границах Украины рассчитывать на укрепление курса национальной валюты явно не стоит.

В Национальном банке отмечают, что курс гривни стабилизируется после деэскалации военного противостояния со стороны РФ.

"Когда будет стабилизация курса – ключевой момент это деэскалация: когда будет деэскалация, валютный рынок быстро стабилизируется", - отметил на брифинге директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

При этом, по его словам, в Нацбанке уже видят первые признаки стабилизации ситуации: 19 января регулятор продавал валюту для поддержки курса, но в очень небольших объемах - менее 20 млн долларов, а 20 января интервенций не было.

"Если оценивать, как рынки прошли через эту турбулентность, то очень много есть положительных признаков. Во-первых, наличный рынок сильно не отдалялся от межбанковского валютного курса. Во-вторых, мы не фиксировали ни одного обращения, что нет долларов в кассе банка или обменного пункта, что невозможно купить валюту. То есть прошли на положительной ноте", - подчеркнул Лупин.

Таким образом, нынешняя девальвация вызвана исключительно внешними факторами, на которые Украина повлиять не в силах, необходимо спокойно дожидаться стабилизации ситуации с надеждой на поддержку зарубежных партнеров нашей страны.

Повышение учетной ставки

Национальный банк в четверг объявил о повышении учетной ставки с 9 до 10 процентов годовых.

Такое решение регулятор принял с учетом нынешнего высокого уровня инфляции, которая по итогам 2021 года составила 10 процентов. При этом инфляционная цель НБУ составляет 5 плюс-минус 1 процент.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10 процентов годовых. Реализация значительного количества инфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5 процентов", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Регулятор также ухудшил прогнозы инфляции и роста экономики на 2022 год. В частности, центробанк ухудшил прогноз инфляции с 5 до 7,7 процента и отметил, что инфляция вернется к цели лишь в 2023 году.

"Мировые цены на энергоносители будут оставаться более высокими дольше, чем ожидалось ранее. Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сохранится и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция лишь приближается к пиковым значениям. В дальнейшем будут реализовываться вторичные эффекты от роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда", - отметил Шевченко.

Кроме того, ухудшение информационного поля на фоне геополитического напряжения сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и повлекло девальвацию гривни. Это в ближайшие месяцы будет формировать дополнительное ценовое давление.

"Постепенному снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики НБУ, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев. Дополнительное влияние будет иметь торможение мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику", - сказал глава НБУ.

Что касается роста ВВП, то Национальный банк пересмотрел прогноз на 2022 год - с 3,8 до 3,4 процента, отметив, что более стремительное восстановление экономики будут ограничивать дорогие энергоносители и влияние информационного фона, связанного с геополитическим напряжением.

А вот в 2023-2024 годах рост реального ВВП, по прогнозу регулятора, ускорится до 4 процентов в год. Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение довольно благоприятных условий торговли.

Расширение программы "еПоддержка"

На уходящей неделе Кабинет министров принял решение о расширении программы поддержки вакцинированных украинцев. Речь идет о "еПоддержке", в рамках которой привившимся от коронавируса гражданам выплачивается 1 тысяча гривен на специальный счет. Теперь программа коснется и детей в возрасте 12-17 лет.

"Перечень действия программы планируем расширить на детей в возрасте 12-17 лет. Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации от COVID-19. Чтобы пойти в пункт вакцинации, теперь не требуется обязательное наличие всех рутинных прививок. И дальше мы эту программу продолжим расширять, чтобы дети и подростки были вовлечены в программу должным образом", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подростки смогут потратить эти средства, в частности, на услуги в сфере образования, проживание в общежитии, прохождение ВНО, приобретение книг, спортивного инвентаря.

Кроме этого, с 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен, полученную за вакцинацию в рамках программы "еПоддержка", на приобретение лекарств в аптеках. Ранее по условиям программы, эти средства можно было потратить лишь на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить книги и билеты для путешествий внутри страны.

"Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств. Именно эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, которые требуют приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств "еПоддержки", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теперь украинцы в возрасте 60+ смогут приобрести за средства программы "еПоддержка" лекарства в аптечных учреждениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные препараты, разрешенные для применения в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

По информации Министерства экономики, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

Такая выплата призвана подстегнуть сомневающихся украинцев вакцинироваться от коронавируса, который вновь набирает обороты в нашей стране. В пятницу количество новых случаев заражения превысило давно не виданную цифру 20 тысяч. В МОЗ говорят о значительном распространении нового штамма "Омикрон". Поэтому не привитым людям стоит серьезно задуматься о своей защите, а уже привитым - запланировать бустерную дозу вакцины, которая уже доступна для всех совершеннолетних вакцинированных.

На следующей неделе парламент выйдет с каникул и возобновит пленарные заседания для принятия накопившихся законопроектов.

Государственная служба статистики обнародует данные о заработной плате украинцев в декабре 2021 года и состоянии задолженности предприятий по ее выплате.

А синоптики в последнюю неделю января обещают украинцам снежную и морозную погоду.

Екатерина Жирий