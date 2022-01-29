Баланс недели: пандемия коронавируса идет на пик, гривня продолжает падение, а поставщики установили новые тарифы на газ

Число заболевших коронавирусом в нашей стране превысило рекордный показатель в 34 тысячи в сутки, гривня из-за угрозы российской агрессии ослабла, ЕС объявил о предоставлении Украине финпомощи, а газоснабжающие компании обнародовали новые тарифы на газ - такими были главные экономические новости уходящей недели.

Последняя неделя января запомнится рекордными показателями заболеваемости коронавирусом и продолжением падения гривни, вызванным агрессивным поведением путинской России, которая продолжила накапливать свои войска на наших границах и запугивать мир своей неадекватностью.

Панических настроений в украинском обществе бряцание северным соседом оружием не вызвало, но очевидную толику нервозности добавило. Не способствовали успокоению граждан и финансовых рынков сообщения об отмене ночных стоянок в Киеве самолетов авиакомпаний Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и KLМ, эвакуации семей американских и европейских дипломатов из Украины, а также продолжение кибератак из-за рубежа на официальные сайты.

Напряжение подкреплялось рекордным всплеском длящейся уже два года пандемии COVID-19. В конце уходящей недели в Украине ежедневное число новых заболевших превысило 34 тысячи, правда, количество госпитализированных и умерших было, к счастью, не таким впечатляющим.

Власть призывает украинцев сохранять спокойствие и убеждает, что, несмотря на все угрозы, экономическая ситуация в стране остается под контролем. Как заверил премьер-министр Денис Шмыгаль, у правительства есть все необходимые ресурсы, чтобы поддерживать стабильность в национальной экономике.

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, а особенно – дезинформационного давления, других факторов, которые могут привести к дестабилизации экономики, на сегодняшний день нет… В условиях эскалации со стороны агрессора правительство и финансовые институты Украины имеют достаточно ресурсов для поддержки макроэкономической и макрофинансовой стабильности", - сказал глава правительства.

Рекорд пандемии

И еще раз о пандемии COVID-19. В Украине она вышла на рекордные для последних двух лет показатели. По данным Министерства здравоохранения, за сутки, 27 января, было зафиксировано более 34 тысяч новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из которых более 5 тысяч заболевших – дети.

В связи с расширением пандемии депутаты Верховной Рады решили ближайшие две недели работать в комитетах и не проводить пленарные заседания. Исключение будет сделано 1 февраля, когда парламент соберется для открытия новой сессии.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что наша страна останется на адаптивном карантине, а общегосударственный локдаун правительство вводить не планирует.

"Общегосударственного локдауна не будет. И как озвучивал премьер-министр, мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы определить эту "золотую" середину: чтобы не было коллапса системы здравоохранения и было как можно меньшее влияние на экономику нашей страны", - заявил министр.

Продолжение падения гривни

В четверг официальный курс гривни к доллару ослаб до 28,99 гривни к доллару и стал рекордным с января 2018 года. В пятницу наличный курс в столичных обменниках опустился к предыдущему дню на 15 копеек - до 29,10 гривни к доллару.

По мнению аналитиков, давление на национальную валюту - прямое следствие политики Кремля в отношении нашей страны.

"Ухудшение новостного фона относительно возможной военной агрессии РФ, информация об эвакуации семей дипломатов США, а также просьбы воздержаться от посещения Украины и РФ дают импульс иностранным инвесторам возобновить вывод капитала из Украины. С начала года портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 8,3 млрд гривни, и темпы его падения сохраняются", - рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Национальный банк заверяет, что валютный рынок Украины сейчас значительно более устойчив к шокам, чем во время предыдущих кризисов. Курс гривни в 2022 году девальвировал на 5,1 процента, тогда как за такое же количество дней в марте 2020 года – на 14 процентов.

"Если сравнить текущую ситуацию с шоком, вызванным COVID-19 в марте 2020 года, когда только начали действовать карантинные ограничения, то увидим ряд отличий: с начала 2022 года НБУ для стабилизации ситуации продал из резервов 1,068 миллиарда долларов (чистое сальдо), тогда как за аналогичный период марта 2020 года – 2,2 миллиарда долларов, то есть в этом году – вдвое меньше", - сообщает пресс-служба регулятора.

В пятницу, 28 января, глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что у банка хватит ресурсов, чтобы сгладить чрезмерные колебания валюты. Он уверен, что в будущем рынок сбалансируется и не исключает возможность его коррекции.

"Накопленный опыт, сформированное доверие к нашей монетарной политике и имеющиеся объемы золотовалютных резервов дают возможность нам чувствовать себя достаточно уверенно даже в такой непростой ситуации. Благодаря этому мы видим, что масштабы и последствия текущего шока, связанного с обострением геополитических рисков, меньше, слабее по сравнению с шоком, вызванным COVID-19 в марте 2020 года", - заявил Шевченко.

И действительно, следуя своим заключениям, Национальный банк на понедельник, 31 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,78 грн/долл. То есть, гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Зарубежная финансовая помощь

Коллективный демократический мир в сложных геополитических условиях протянул нашей стране руку помощи.

В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Америки рассмотреть дополнительную макроэкономическую поддержку для нашей страны. А днем ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз выделит Украине 1,2 миллиарда евро финпомощи для укрепления устойчивости. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать Киев как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.

"Как всегда, ЕС поддерживает Украину в этих сложных обстоятельствах. Мы тверды в своей решимости... Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, который состоит как из экстренных займов, так и из грантов", - говорится в заявлении президента ЕК.

Кроме того, она подчеркнула, что в этом году комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов и выделит стране еще 120 миллионов евро. Такая поддержка со стороны ЕС усилит действия Украины в сфере государственности.

Вместе с тем, Украина начала переговоры о выделении дополнительных кредитов со всеми ключевыми партнерами. По словам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, наша страна планирует получить минимум 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

"Наша цель - со всеми стратегическими партнерами сформировать такие пакеты общим размером 3-5 млрд долларов, которые будут дополнительной подушкой и смогут гарантировать стабильность нашей финансовой системы независимо от сценария, как будет дальше развиваться ситуация", - сказал Шурма.

Кстати, правительство Канады на уходящей неделе объявило о предоставлении Украине пакета финансовой помощи в размере 120 миллионов евро.

Февральские тарифы на газ для населения

На уходящей неделе газоснабжающие компании обнародовали тарифы на газ для населения в феврале. Цены будут колебаться от 7,70 гривни до 11,99 гривни за кубометр, в зависимости от поставщика.

Согласно сообщению консультационного центра для населения "ГазПравда", большинство поставщиков (38 компаний) установили цены до 8 гривен за кубометр. Среди них - "Энерджи Трейд Групп" (7,79 гривни за кубометр), Neogas (7,80 гривни за кубометр), "Трейд КП Луцкводоканал" (7,88 гривни за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 гривни за кубометр), "Паливэнерго" (7,90 гривни за кубометр), "Енергогарантия" (7,95 гривни за кубометр).

Госхолдинг "Нафтогаз Украины" не изменил свой годовой тариф и предложил украинцам цену в 7,96 гривни за кубометр. Такую же цену обнародовали "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаззбут".

Первая неделя февраля обещает быть сложной: по оценке Министерства здравоохранения, в ближайшие дни количество случаев инфицирования коронавирусом может выйти на новый рекорд - 40-60 тысяч в сутки. Это говорит о необходимости быть всем нам внимательными, не сбавлять темпы вакцинации и при первых симптомах недомогания оставаться дома и обращаться к врачам.

Несмотря на остроту геополитической ситуации, финансовые аналитики ожидают скорую стабилизацию гривни – экономических причин для девальвации нацвалюты нет.

Синоптики прогнозируют, что февраль будет теплым, температура воздуха не упадет ниже -5 градусов.

Сохраняем спокойствие, продолжаем работать: весна обязательно придет на нашу улицу.

Валентина Герасименко