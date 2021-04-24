Баланс недели: очередное продление карантина, старт приема заявок на госпомощь и рост промпроизводства

Кабмин продлил карантин до 30 июня, ФОПы и наемные работники начали подавать заявки на получение госпомощи, а Госстат сообщил о росте промпроизводства - таковы основные экономические события уходящей недели.

Пандемия коронавируса как в мире, так и в нашей стране не сбавляет обороты, а низкие темпы вакцинации не дают надежды украинцам вскоре забыть о карантинных ограничениях.

На уходящей неделе правительство приняло решение продлить в Украине действие карантина до 30 июня 2021 года.

«Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина. Этот режим, в первую очередь, касается органов государственной власти и их постоянной готовности к противодействию пандемии», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение предусматривает продление на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации и установление в целом в стране или на территории регионов «зеленого», «желтого», «оранжевого» или «красного» уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что адаптивный карантин в Украине может быть продлен и после 30 июня. При этом, по его словам, власти вскоре могут вдвое сократить «красную» зону карантина. Из нее могут выйти Киев и еще пять областей.

«Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до шести регионов могут выйти из «красной» зоны. В том числе, это и Киевский регион, в целом, - это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения», - сообщил Немчинов.

Оптимизм министра подкрепляется тем фактом, что с 22 апреля из «красной» зоны карантинных ограничений вышла Черновицкая область, перейдя сразу в «желтую» зону.

Однако, по-прежнему «красный» уровень эпидемической опасности установлен в столице и 11 областях: Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской.

Между тем, власти не стали ужесточать карантинные ограничения на приближающиеся пасхальные праздники, которые в нашей стране обычно сопровождаются массовым походом народа в церкви, а в поминальные дни – на кладбища.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что в стране не планируется введение дополнительных карантинных ограничений на период празднования Пасхи.

«Мы хотим подчеркнуть, что пасхальные праздники должны быть не только веселыми, но и безопасными. Дополнительные карантинные ограничения на период празднования пасхальных праздников не планируется вводить», - сказал Ляшко.

Стоит лишь надеяться на ответственность украинцев и их понимание необходимости соблюдать меры предосторожности как в обычные дни, так и на праздники.

Помощь малообеспеченным семьям и фермерам

Помимо карантинных решений, Кабмин на уходящей неделе также принял постановление, предусматривающее помощь малообеспеченным семьям.

Эта инициатива позволит оказать финпомощь неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченных семей на приобретение материалов и оборудования для открытия собственного бизнеса. Помощь является беспроцентной и возвратной – вернуть ее необходимо через три года с момента получения, за вычетом суммы уплаченных за это время налогов. При этом размер помощи не может превышать 15 минимальных заработных плат.

Также Кабмин усовершенствовал процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств и увеличил размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам.

«Аграрии смогут получить субсидию в размере 5000 гривен на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время, общая сумма не превышает 100 000 гривен на одно хозяйство. Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств» - сообщил глава правительства.

Старт выплат госпомощи

Оптимистичные новости уходящая неделя принесла работникам и ФОПам из «красных» зон, которые вынуждены нести убытки из-за приостановки своей деятельности вследствие карантинных ограничений.

С понедельника, 19 апреля, физлица-предприниматели и наемные работники из регионов «красной» карантинной зоны получили возможность подавать заявления на получение 8 тысяч гривен госпомощи в мобильном приложении и на портале «Дія». Закон о предоставлении такой поддержки парламент принял 30 марта.

Как сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Дядюра, выплаты могут получить ФОПы, чей КВЭД есть в перечне Кабинета министров.

«Второе условие – организация, в которой работал работник, должна была за него насчитывать ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала. Средняя зарплата наемного работника - не более 30 тысяч гривен, и наемный работник не работает по совместительству», - сообщил Дядюра.

Он отметил отдельные условия для ФОПов: физическое лицо-предприниматель должен быть зарегистрирован не менее трех месяцев назад. Также необходимо, чтобы предприниматель платил ЕСВ не менее шести месяцев в 2020 году, а также он не может быть одновременно наемным работником.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что жители регионов, которые в феврале-марте были отнесены в «красную» зону и уже вышли из них, также имеют право подавать заявки на получение финпомощи.

«Закон определяет, что с момента вступления его в силу и плюс 10 дней, у всех граждан, которые проживают, работают в регионах, которые были ранее или находятся в «красной» зоне, есть возможность в течение 30 дней обратиться за помощью», - сказал Музыченко.

Также он отметил, что такая поддержка в 2021 году будет предоставлена только один раз. А если регионы в дальнейшем будут относиться к «красным» зонам, то с момента принятия соответствующего решения государственной комиссией будет также установлен срок, в течение которого можно обратиться за помощью.

Рост промпроизводства

Госстат на уходящей неделе тоже принес положительную новость - о начале возрождения промышленного производства.

Так, промпроизводство в Украине в марте 2021 года в годовом выражении – к марту 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 2,1 процента.

С учетом корректировки на эффект календарных дней показатель в марте в годовом выражении увеличился на 2,4 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в марте увеличилось на 10,9 процента без учета сезонной корректировки и на 1,8 процента - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте падение производства по сравнению с мартом 2020 года составило 1,5 процента, в перерабатывающей промышленности наблюдался рост на уровне 2,5 процента, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство выросло на 7,3 процента.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления выросло на 4,7 процента, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 56,6 процента.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 3,4 процента, а по потребительским товарам краткосрочного пользования зафиксировано падение – на 5,7 процента.

Кроме того, Госстат сообщил о сокращении населения в Украине за январь-февраль на 61,1 тысячи человек, до 41,527 млн. При этом в январе-феврале в Украине родилось 43 тысячи 694 ребенка, а число приехавших в Украину в январе-феврале превысило количество выехавших из страны на 4 тысячи 269 человек.

Производство сельскохозяйственной продукции в январе-марте 2021 года, по данным Госстата, сократилось на 4,8 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее сокращение сельхозпроизводства произошло в Киевской, Запорожской и Николаевской областях. При этом показатели выросли в Днепропетровской и Тернопольской областях.

В последнюю неделю апреля украинцы будут готовиться к пасхальным праздникам. При этом погода еще не порадует теплом – на территории Украины ожидаются дожди и прохлада.

Верховная Рада соберется на пленарные заседания, а Госстат обнародует данные о средней заработной плате в Украине, а также о размере задолженности по ее выплате.

Екатерина Жирий

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