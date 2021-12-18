Баланс недели: очередное продление карантина, предновогодние колебания гривни и рост цен на топливо

Кабинет министров снова продлил адаптивный карантин, на этот раз до 31 марта 2022 года, гривня ослабла, а цены на топливо продолжили рост - таковы главные экономические новости уходящей недели.

Третья неделя декабря запомнится украинцам мокрой погодой, начинающейся предновогодней суетой и рядом знаковых событий, которые окажут влияние на бизнес и жизнь украинцев в наступающем 2022 году.

Кабинет министров, несмотря на некоторое снижение темпов заболеваемости коронавирусом в стране, принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

"Для того, чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлило адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", - объявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Наша страна живет в условиях карантина, с различными видами ограничений, с марта 2020 года. За это время рядовые украинцы и бизнес постарались адаптироваться к его условиям.

По состоянию на 17 декабря, восемь областей страны находятся в "красной" зоне эпидемической опасности, где действует жесткий режим ограничений, Киев и 16 регионов – в "желтой" зоне. К концу недели ежесуточно выявляли порядка 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом – рост числа заболевших пока не просматривается.

По данным Минздрава, около 46 процентов взрослого населения Украины получили одну прививку против COVID-19, а порядка 41 процента - прошли полный курс вакцинации. Между тем, темпы вакцинации начинают снижаться. Поэтому отмену ношения масок в общественных местах и жизнь без карантинных ограничений мы, очевидно, увидим нескоро.

Для поощрения тех, кто сделал прививки, и стимулирования сомневающихся власти в ближайшие дни планируют начать раздачу одной тысячи гривен вакцинированным гражданам. Чиновники обещают, что выплаты по программе еПоддержка начнутся с 20-21 декабря.

В этом году на эти выплаты направили 8 млрд гривен, а в 2022-м – не менее 3 миллиардов. Между тем, вполне вероятно, что этот фактор добавит инфляционных рисков.

Парламентская неделя

Уходящая неделя была последней пленарной в работе парламентариев. Народные депутаты к разочарованию многих предпринимателей отказались поддержать инициативу о переносе еще на один год обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов. Ее не удалось включить в повестку дня, поскольку решение поддержали лишь 102 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, с 1 января 2022 года в нашей стране заработает норма об обязательном использовании кассовых аппаратов при всех расчетах.

В течение многих месяцев представители среднего и малого бизнеса неоднократно проводили в столице шумные акции протеста с блокированием центральных улиц. В пятницу предприниматели под лозунгами "SaveФОП" ("СпаситеФОП") вновь пытались это сделать, но их голос парламентским большинством так и не был услышан.

Еще на уходящей неделе депутаты приняли вызвавший критику экспертной среды закон о локализации производства в Украине.

Документ предусматривает, что с 2022 года на тендерах при закупках городского и железнодорожного транспорта, коммунальной техники, продукции энергетического машиностроения и в аэрокосмической сфере должно быть представлено не менее 10 процентов украинской составляющей. Ежегодно этот порог будет увеличиваться на 5 процентов, пока не достигнет 40 процентов.

Важный момент - если иностранная компания, к примеру, будет поставлять в Украину трамваи, локомотивы или турбины, то она должна обеспечить наличие местной составляющей, то есть иметь здесь производство или использовать украинские комплектующие. Таким образом, деньги налогоплательщиков будут работать на создание рабочих мест в Украине, а не за рубежом.

Инициаторы закона утверждают, что положительным эффектом внедрения локализации при публичных закупках станет создание более 60 тысяч рабочих мест на машиностроительных предприятиях и рост налоговых поступлений.

Ослабление гривни

Третья неделя декабря стала беспокойной для национальной валюты, которая в последние недели стабильно слабла.

В понедельник гривня по официальному курсу была на уровне 27,02 грн/долл., затем во вторник несколько укрепилась - до 26,88 грн/долл., в среду практически вернулась к своему предыдущему показателю – 27,0 грн/долл. Под конец недели курс нацвалюты снизился до 27,2 грн/долл.

Аналитики прогнозируют, что в последние дни 2021 года гривня будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривни за доллар.

"Но при появлении на рынке энергоимпортеров, курс может двинуться к локальному осеннему максимуму – 27,4 гривни за доллар. Следим за действиями НБУ, который своим выходом с продажей валюты может ограничить движение курса", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Энергетический кризис

Энергетическая ситуация в стране, с учетом отопительного сезона, остается темой номер один. Статистика подстегивает волнения. Так, по данным на середину декабря, украинские газовые хранилища заполнены лишь на половину. Отбор голубого топлива из ПХГ осуществляется в объеме примерно 60-70 млн кубометров в сутки. И это при нулевой температуре воздуха в большинстве регионов страны. В случае похолодания, которое, кстати, ожидается на следующей неделе, объем использования газа увеличится. Все это актуализирует вопрос - а хватит ли нашей стране запасов топлива, чтобы спокойно пройти зиму?

Премьер-министр Денис Шмыгаль на уходящей неделе в очередной раз заверил, что Украина имеет достаточный запас газа и угля для прохождения текущего отопительного сезона.

"По состоянию на середину декабря, у нас в газохранилищах более 15 млрд кубометров газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей", - заявил глава правительства.

По его словам, в декабре на украинские тепловые электростанции должно поступить порядка 2 млн тонн отечественного и импортного угля. А запланированное потребление ожидается на уровне 1,7 млн тонн.

Выступая в пятницу перед парламентариями, Шмыгаль снова заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло и электроэнергию меняться не будут.

Однако, выполнить это обещание с каждым днем становится все труднее, так как цена газа на европейском рынке, к которому привязан газовый рынок Украины, на уходящей неделе достигла очередного исторического максимума – 1700 долларов за тысячу кубометров.

О сложности ситуации заявил руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, энергетический госхолдинг не сможет долго сохранять действующие, замороженные правительством тарифы для населения, если мировые цены на голубое топливо и дальше будут столь высокими, как сегодня.

"Мы честно говорим, если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу, поэтому это будет серьезный разговор и в середине страны, и с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами. Мы будем вместе садиться и решать, как прожить", - сказал Витренко.

"Нужно увеличить добычу газа, для этого нужно, чтобы не было препятствий. Иногда местные власти препятствуют увеличению добычи, потому что иногда не дают нам бурить, не дают нам строить больше. Нужно, чтобы люди более ответственно относились к потреблению. Термомодернизация, замена котлов. Если бы мы были такими же экономными, как в Польше, Украина сейчас вообще бы не импортировала газ, при нашей добыче мы бы газ экспортировали", - добавил председатель правления "Нафтогаза".

Кстати, растущие цены на газ не единственная энергетическая проблема нашей страны. На уходящей неделе госпредприятие "Оператор рынка" сообщило, что средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине в сегменте "на сутки вперед", которая является главным ориентиром для всех, за месяц выросла на 17,1 процента, до 3144 гривни за МВт-час.

Госстат также сообщил, что в ноябре цены на сжиженный газ для автомобилей, бензин А-92, А-95 и дизельное топливо по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 27,2-47,8 процента. Если в декабре прошлого года сжиженный газ для автомобилей стоил 12,71 гривни за литр, то в ноябре 2021 года - 18,78 гривни.

Третья неделя декабря завершается праздником Святого Николая и открытием сезона новогодних и рождественских празднеств. На площадях украинских городов завершают установку новогодних елок и праздничной иллюминации.

На следующей неделе праздничной суеты станет еще больше. При этом во многих регионах выпадет снег и ударит декабрьский мороз. Ночные температуры упадут до минус 10 градусов, не исключено, что где-то и ниже. Новый год приближается!..

Алена Кириченко

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