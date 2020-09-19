Баланс недели: Кабмин презентовал госбюджет-2021, Зеленский обещает «человеческие» зарплаты и пенсии, а гривня тем временем теряет позиции

Кабинет министров внес на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2021 год, предусматривающий дефицит казны в 6% ВВП, президент Зеленский пообещал украинцам поднять зарплаты и пенсии до «человеческого уровня», а гривня продолжает терять позиции - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя дала старт процессу принятия закона о государственном бюджете на 2021 год. Очевидно, что работа над основной финансовой сметой страны в год острого экономического кризиса будет очень непростой.

В понедельник Кабинет министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины», при этом два министра – здравоохранения и защиты окружающей среды – отказались поддержать документ.

В пятницу министр финансов Сергей Марченко представил законопроект в Верховной Раде, парламентарии приняли его к рассмотрению, при резкой критике народных избранников.

Правительство предлагает установить доходы госбюджета в 2021 году на уровне 1,071 трлн гривен, расходы - 1,350 трлн гривен, предельный объем дефицита составит 270 млрд гривен, или 6% валового внутреннего продукта.

Проект госбюджета на 2021 год построен на очень смелом прогнозе роста ВВП на уровне 4,6 процента, инфляции - 7,3 процента, среднегодового курса - 29,1 грн/долл. и среднемесячной зарплаты в размере 13,6 тысячи гривен.

К сведению, в первом полугодии 2020 года украинская экономика упала из-за коронакризиса на 6,5 процента, а правительство ожидало по итогам 2020 года падение ВВП на 6 процентов.

И кто сейчас с учетом показателей сентября 2020 года может дать гарантии, что в следующем году экономика страны сможет выйти на уровень роста в 4,6 процента, тем более, что «буря» в мировой экономике только набирает обороты, и многие страны вновь начали возвращаться к жесткому варианту карантина?

«Реалистичный и сбалансированный»

Представляя депутатам роспись госказны на 2021 год, министр финансов Марченко назвал ее «реалистичной и сбалансированной». По словам министра, основными приоритетами являются повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен, качественное образование, доступная медицина, выделение средств на борьбу с коронавирусом, в том числе, на проведение вакцинации.

Документ также предусматривает финансирование приоритетной для власти госпрограммы «Большая стройка». На поддержание сектора безопасности и обороны будет направлено 267,2 млрд гривен, или 5,93 процента ВВП, вместо нынешних 5,45 процента. Законопроектом также предлагается направить 4,2 млрд гривен на поддержку украинских аграриев.

На борьбу с главным вызовом сегодняшнего дня – пандемией COVID-19 – предусмотрено 19,4 млрд гривен, из которых 2,6 млрд пойдут на закупку вакцин.

Кроме этого, в проекте госбюджета-2021 заложены расходы в размере 2 млрд гривен на одну из главных программ президента - «Доступные кредиты 5-7-9».

Также предусмотрено выделение 10 млрд гривен на портфельные гарантии, согласно которым государство будет обеспечивать часть кредитов, которые выдаются малому и среднему бизнесу.

Значительная часть расходов бюджета пойдет на погашение и обслуживание госдолга - 599 млрд гривен, из которых 439 млрд гривен направят на погашение госдолга, а 160,5 млрд гривен – на его обслуживание.

Критика бизнеса и экспертов

Эксперты и ряд политиков не разделили оптимистического настроя правительства. Главной претензией является громадный дефицит госбюджета, который придется покрывать за счет новых дорогих кредитов.

По мнению заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, в нынешней ситуации мирового экономического кризиса более логичным был бы бюджетный дефицит в пределах 3 процентов.

«Финансирование такого дефицита будет означать наращивание государственного долга, и этот долг будет дорогим. Ведь дешевых средств институциональных кредиторов на его покрытие не хватит, а еще нужно погашать долги прошлых лет. С такими долгами суммарная потребность в финансировании составит более чем 555 млрд гривен, или примерно 20 млрд долларов», - отметила эксперт.

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк характеризует предоставленный проект как бюджет «проедания или выживания». А действия правительства он сравнил с «алкоголиком, который берет в долг, пока ему дают».

«Наше государство в следующем году потратит на 270 миллиардов больше, чем заработает. Это означает, что мы снова влезаем в долги. Это означает, что наши дети и мы будем в ближайшие годы отдавать это путем повышения налогов, повышения разных ставок, уменьшения зарплат, снижения расходов на учителей. Это значит, что мы живем в долг», - подчеркнул депутат.

Как отметила заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, бизнес с сожалением воспринимает некоторые заложенные в бюджете нормы. Помимо этого, деловых людей интересует, из каких источников будет наполняться сам бюджет. Ведь существуют предостережения, что налогообложение для бизнеса будет увеличиваться, что представляется совершенно нелогичным в период кризиса, когда компаниям и так непросто держаться на плаву.

«Человеческие» зарплаты и пенсии

На уходящей неделе президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что через несколько лет Украина выйдет на нормальный, «человеческий» уровень заработных плат и пенсий.

«Все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный, «человеческий» уровень «социалки», социального обеспечения, заработных плат. В любом случае, мы должны это сделать, даже если нам будет очень тяжело, сложно, поэтому строить страну надо, это - инфраструктура. И социально помогать людям, потому, что непонятно, для кого мы ее строим», - заявил Зеленский в ходе поездки по Львовской области.

Глава государства отметил, что в бюджете на 2021 год поставлена задача - увеличение заработной платы ученым, учителям, медикам и, насколько это возможно, пенсионерам.

Еще на уходящей неделе правительство утвердило 1 марта датой ежегодной индексации пенсий в Украине.

«Мы предусматриваем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 миллионов пенсионеров, но, ориентировочно, повышение получат около 8 миллионов пенсионеров», - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Работа по открытию данных и борьба с бесполезными документами

На уходящей неделе вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал за три года сделать Украину одной из трех ведущих стран мира по открытости данных. По его словам, сейчас Минцифры работает над созданием соответствующего портала.

«Я очень хочу, чтобы он был на английском языке также. Для того, чтобы инвесторы могли смотреть и анализировать информацию», - сказал он.

Кроме того, Минцифры планирует запустить национальный проект относительно ликвидации бесполезных документов для получения услуг, и уже в октябре представит обновленную версию мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія». В этом приложении будет представлено более 10 новых электронных и мобильных услуг.

В частности, Минцифры планирует внедрить возможность онлайн-регистрации нового места жительства и автоматическое информирование военкоматов о смене места проживания человека.

Более того, до конца года или в начале следующего года в приложении «Дія» планируется внедрить автоматическую услугу регистрации физлица-предпринимателя.

«Чтобы после обращения граждан система автоматически принимала решение относительно регистрации физлица-предпринимателя, внесения изменений в ФОП или его закрытия», - сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Падение гривни

На уходящей неделе гривня продолжила снижение. Как результат: Национальный банк на понедельник, 21 сентября, установил официальный курс гривни на уровне 28,17 грн/долл., то есть, нацвалюта ослабла еще на 6 копеек.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает ситуацию на национальном валютном рынке прогнозируемой, находящейся под пристальным мониторингом экспертов Нацбанка.

По его словам, в последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине.

В среднесрочной перспективе, считает глава Совета НБУ, обесценение курса гривни будет иметь положительный эффект в плане выравнивания баланса торговли товарами.

По словам Данилишина, Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке.

На следующей неделе в Украину придет бабье лето после дождей и похолодания. Президент Зеленский продолжит поездки по стране, а Госстат сообщит об итогах работы промышленности в августе.

Александр Куницкий

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