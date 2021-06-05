Баланс недели: Кабмин ожидает ускорения роста ВВП до 5% в 2024 году, Рада запретила пластиковые пакеты, "Нафтогаз" подготовил тепловикам трёхлетние контракты

Правительство утвердило трехлетний прогноз экономического развития страны, предусматривающий ускорение роста ВВП до 5% в 2024 году, парламент ограничил использование пластиковых пакетов, а "Нафтогаз Украины" представил трехлетние контракты на поставку газа для тепловиков - таковы основные экономические события первой недели июня.

Первая неделя лета была не жаркой по погоде и сдержанной на экономические события. Однако, она дала повод для размышлений на тему ближайшего будущего нашей страны.

В понедельник правительство утвердило прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Он предусматривает, что рост отечественной экономики в 2022 году составит 3,8 процента, а в 2023-м и 2024-м годах ускорится до соответственно - 4,7 и 5 процентов.

Напомним, что из-за коронакризиса украинская экономика в 2020 году сократилась на 4 процента, а в 2021 году ожидается возвращение к росту на уровне 4 процентов.

При этом рост инфляции в следующем году прогнозируется на уровне 6,2 процента, а в последующие два года – 5,3 и 5 процентов соответственно. Как сообщил ранее Госстат, в апреле 2021 года инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,4 процента.

Согласно правительственному прогнозу, уровень безработицы в стране будет постепенно снижаться: до 8,5 процента в 2022 году, а далее до 8 и 7,8 процентов в 2023-2024 годах.

Рост реальной среднемесячной заработной платы работников в 2022 году прогнозируется на уровне 4,4 процента, в 2023-м вырастет на 6,1 процента, а 2024-м - на 5,6 процента.

«Предполагается, что в 2022-2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос, и будет усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов. Государственные программы финансовой помощи, развитие жилищного лизинга, создание надлежащей инфраструктуры на рынках капитала будут стимулировать развитие бизнеса и инвестиций в экономике Украины», - отметили разработчики прогноза.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дефицит государственного бюджета в ближайшие годы сократится почти вдвое и вернется к плановым 3 процентам ВВП с 2023 года. А государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50 процентов ВВП, что позволит больше средств направлять на медицину, оборону и образование.

«Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 гривень. Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5 процентов ежегодно», - заявил он.

Трёхлетние контракты от «Нафтогаза»

Важным событием уходящей недели стало представление госхолдингом «Нафтогаз Украины» трехлетних контрактов на поставку газа для теплогенерирующих компаний.

Предполагается, что с июня этого года и в течение тринадцати последующих месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 гривень за один кубометр с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы. Ценовые предложения для тепловиков с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года будут индексироваться.

Компания отметила, что в рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления теплокоммунэнерго в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. А дополнительные объемы газа будут отпускаться по спотовой цене.

После того, как власти в начале года пошли по пути популизма и заблокировали повышение тарифов на тепло и горячую воду, предприятия ТКЭ с опасением ожидают начало следующей зимы. На сегодня они уже задолжали НАКу за потреблённый газ около 55 млрд гривень.

Даже с учетом фиксированной цены на газ в размере 7,42 гривень за кубометр экономически обоснованные тарифы для некоторых предприятий почти в два раза выше фактических. И это ещё не все проблемы, которые необходимо решить до октября.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в ближайшее время в парламенте появится законопроект, направленный на устранение одной из них. Речь идёт о списании долгов теплогенерирующих предприятий за газ перед «Нафтогазом».

«Я поддерживаю списание долгов перед НАК «Нафтогаз». Я знаю, что зарегистрирован закон, он сейчас находится в Верховной Раде. Были некоторые процессы торможения этого законопроекта, по разным причинам, я считаю, что они мелкие… Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим этот закон, который пройдёт комитет, и увидим голосование в зале Верховной Рады», - заявил он.

Защита экологии

На уходящей неделе парламентарии приняли важный закон, который изменит привычную жизнь украинцев уже в ближайшем будущем.

Речь идёт об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. С 1 января 2022 года в Украине будет запрещено распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли, ресторанах и кафе.

Кроме того, запрещено распространять оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства. Также вводится обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии с национальными стандартами.

Нарушителей этого закона планируют штрафовать на суммы от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть, на 1700-8500 гривень.

«Следующим шагом к ответственному потреблению должен стать отказ от одноразовой посуды, например, трубочек к кофе. В Украине уже есть торговые сети, которые исповедуют экологические принципы и предлагают трубочки из бамбука или картона. В супермаркетах также есть огромное количество альтернатив одноразовой пластиковой посуде – из крафтовой бумаги, из крахмала и других натуральных компонентов. И они не сильно дороже пластиковых», – отметил председатель общественного союза «Экологическая нация» Богдан Красавцев.

Важным решением парламента стало принятие в четверг изменений в Налоговый кодекс Украины в части введения налога на добавленную стоимость на цифровые услуги для так называемых мировых технологических гигантов. Пресса уже назвала это решение введением «налога на Google».

Выплаты по ВВП-варрантам

Вспоминая экономическую жизнь страны на уходящей неделе, нельзя обойти вниманием первую выплату Украиной по государственным варрантам, которые являются продуктом реструктуризации государственного долга, проведённой в 2015 году.

Тогда зарубежные кредиторы в обмен на эти варранты согласились отсрочить выплаты по обслуживанию суверенного долга нашей страны.

Номинальная стоимость ВВП-варрантов Украины составляет 3,24 млрд долл, а срок их обращения закончится в 2040 году. Доходность ценных бумаг привязана к показателю роста ВВП Украины.

При этом Украина не платит кредиторам в случае, если отечественная экономика растет медленнее, чем 3 процента в год. Если рост ВВП находится в пределах 3-4 процента, то кредиторам направляется 15 процентов от этого одного процента роста.

Первая выплата была осуществлена за 2019 год, когда украинская экономика выросла на 3,2 процента. Общая сумма платежа составила 40,75 млн долларов или 1,12 млрд грн.

Следующая неделя, по прогнозам метеорологов, принесёт украинцам грозы, но по сравнению с холодным стартом лета воздух в большинстве регионов нашей страны начнет прогреваться.

Такая погода будет способствовать хорошему развитию большинства аграрных культур, потому можно надеяться на хороший урожай и приток в страну валютной выручки.

Придаёт позитива существенное улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Если эта тенденция сохранится, то есть вероятность, что на следующей неделе Украина перейдёт в «зеленую» зону.

Также на следующей неделе правительство должно представить анализ экономической активности в апреле, а Госстат сообщит об уровне инфляции в мае.

Дмитрий Шварц

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