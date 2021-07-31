Баланс недели: Кабмин объявил цены на электричество, Госстат сообщил о росте зарплат, а гривня укрепилась

Кабинет министров установил цены на электрическую энергию для населения с 1 августа, Государственная служба статистики сообщила о росте заработных плат в стране, а национальная валюта отвоевала еще несколько позиций у доллара - таковы основные экономические события последней недели июля.

Кабинет министров, наконец-то, принял решение о цене на электрическую энергию для населения, которая будет действовать с 1 августа, оставив ее на уровне 1,68 гривен за киловатт-час.

Дело в том, что действие правительственного постановления о специальных обязательствах на рынке энергетики, которое сдерживало рост цен, заканчивалось 31 июля. Если бы Кабмин не продлил его, то тариф на электричество вырос бы в несколько раз - до рыночного уровня.

Но расслабляться гражданам не стоит, ведь фиксированная цена гарантирована только на месяц – до 31 августа.

"Цены на электроэнергию с 1 августа остаются без изменений, это 1,68 гривни за квт-ч. Соответствующее решение сегодня принято. Мы продолжаем обсуждать это решение, чтобы найти сбалансированный вариант", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании в среду.

Это означает, что правительство в ближайшее время продолжит решать сложную дилемму: как в условиях роста цен на энергетическое сырье сохранить стабильными цены на электрическую энергию.

А в украинских условиях вопрос тарифов – всегда большая политика. Президент Владимир Зеленский пообещал даже снизить цены на электричество для некоторых уязвимых слоев населения. Данный вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Мое отношение очень простое - сегодня 1,68 гривни за киловатт. Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 гривни. И поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", - заявил глава государства.

"Рекордный" рост зарплат

На уходящей неделе Госстат сообщил о росте номинальной заработной платы в Украине в июне почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года - до 14 тысяч 313 гривен.

Реальная заработная плата в июне по сравнению с июнем 2020 года выросла почти на тринадцать процентов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал такие уровни "рекордными" в истории Украины, посчитав, что данный показатель стал превышать 500 долларов.

"Госстат обновил статистику по средней заработной плате в стране. Она составила 14 тысяч 313 гривен, и это рекордный уровень за все время. Это больше 500 долларов", - сказал премьер-министр.

Эксперты не поддержали оптимизм главы правительства, отметив, что, при этом общий доход населения в условиях коронакризиса и роста инфляции уменьшился на 1,4 процента. Поэтому рост зарплат населения не может перекрыть стремительно растущие цены.

"Эти показатели свидетельствуют о том, что расходы населения растут гораздо быстрее, чем доходы. Средняя зарплата как бы выросла, но на самом деле, купить на нее можно гораздо меньше. Вот такой парадокс. Денег как бы больше, но денег меньше", - отметил экс-министр финансов Игорь Уманский.

Кстати, по данным Госстата, сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине на 1 июля выросла на 7,2 процента, превысив 3,5 миллиарда гривен.

Цены на газ тоже идут на рекорд

О том, что происходит с реальной платежеспособностью населения Украины, каждый из нас видит по семейному бюджету. И многих охватывает беспокойство, когда задумываются о ситуации на мировом и европейском рынке энергоресурсов.

На конец июля цена газа в Европе превысила исторический максимум, достигнув почти 500 долларов за тысячу кубических метров. Это в 10 раз больше, чем цена голубого топлива в мае прошлого года.

Цены на европейском рынке газа, откуда Украина импортирует треть своего ресурса, спровоцировали рост стоимости голубого топлива и внутри страны.

На уходящей неделе ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что катастрофический рост цены на газ для тепловиков до пятнадцати гривен за кубометр неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло для населения до 70 процентов.

В последнюю неделю июля средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС Украины повысилась на 5 копеек, достигнув 16,77 гривни за литр, что является рекордом за всю новейшую историю нашей страны.

Еще на уходящей неделе президент Зеленский подписал закон о восстановлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, которую ранее в Украине снизили до 14 процентов.

Это должно снизить риски повышения цен на продукты питания, а также создаст равные условия уплаты налога для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.

Укрепление гривни

На уходящей неделе национальная валюта продолжала медленно, но уверенно укрепляться. Еще в конце прошлой недели официальный курс гривни к доллару был на уровне 27,05 грн/долл., а уже к концу уходящей недели гривня укрепилась на 5 копеек - до 27 грн/долл. При этом в течение недели наша валюта продолжила рост до показателя 26,86 гривни за доллар.

Экономист Тарас Козак отметил, что долларовый поток в Украину усиливается, чему способствуют благоприятные для нашей экономики мировые цены на экспортную продукцию (руду, черные металлы, агропродукцию), растущие переводы заробитчан и ожидаемый рекордный урожай зерновых.

Он спрогнозировал, что в ближайшие месяцы курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 26,5 - 27,5 грн/долл, ближе к нижнему уровню.

На уходящей неделе Украина приблизилась к получению очередного транша от своего основного кредитора - Международного валютного фонда.

Президент Зеленский заявил, что украинский парламент принял необходимые для проведения реформ законы, осталось их реализовать.

"Я считаю, что ключевые реформы, которые нужны были нам, совпадали с желанием и структурными маяками МВФ. Я считаю, что мы их сделали, - проголосовали, не сделали еще реформы, к сожалению, но самое главное - куда мы идем", - сказал Зеленский.

От продолжения сотрудничества с МВФ зависит и работа Украины с другими международными партнерами и кредиторами. Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в ближайшие недели правительство продолжит диалог с представителями Евросоюза о получении второго транша макрофинансовой помощи.

На следующей неделе синоптики обещают украинцам жаркую летнюю погоду, сменяющуюся дождями и грозами. Аграрии продолжат сбор урожая зерновых, который в этом году должен быть очень хорошим.

Стартует последний месяц лета, а это значит - осень не за горами. К ней надо готовиться, в том числе, заниматься энергетической модернизацией жилья и активнее прививаться, чтобы не спровоцировать новую волну пандемии и введение очередного жесткого карантина.

Анна Бредихина

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