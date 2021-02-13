Баланс недели: Евросоюз призвал Украину продолжить реформы и дал 200 млн евро на поддержку бизнеса, а инфляция ускорилась

Евросоюз призвал Украину продолжить реформы и дал 200 млн евро на поддержку бизнеса в условиях коронакризиса, а Госстат сообщил об ускорении инфляции — таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Вторая неделя февраля была посвящена важным переговорам между представителями правительства Украины и Европейского Союза, на которых обговаривались перспективы интеграции нашей страны в ЕС и дальнейшее углубление двустороннего экономического сотрудничества.

Несмотря на мировую пандемию коронавируса, на этой неделе представители ЕС пригласили премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Брюссель на ряд встреч, кульминацией которых стало проведение в четверг Совета ассоциации Украина-ЕС.

Совет подтвердил намерение ЕС и Украины начать переговоры по либерализации торговли товарами в рамках Зоны свободной торговли. Речь, прежде всего, идет о желании нашей страны увеличить квоты на поставки аграрной продукции на рынок объединенной Европы.

«Сегодня мы согласовали дальнейшие практические шаги по запуску всеобъемлющего обзора достижений целей соглашения и началу диалога относительно обновления параметров углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли» - отметил Шмыгаль, добавив, что ЕС является наибольшим торговым партнером нашей страны, сохраняя долю 41 процент в ее внешней торговле.

По словам главы Кабинета министров, усиление секторального сотрудничества и постепенная интеграция во внутренний рынок Европейского Союза являются приоритетами Украины.

Наша страна, отметил Шмыгаль, рассчитывает в этом году на существенный прогресс в приближении к, так называемому, "промышленному безвизу" с ЕС.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам заседания Совета, также говорится, что в ближайшее время стороны проведут внутреннюю оценку достижений целей Соглашения об Ассоциации, и эти результаты будут представлены на саммите Украина-ЕС летом 2021 года.

Больше решительных реформ

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации заявил, что Евросоюз ждет от властей Украины продолжение реформ и решительную борьбу с коррупцией.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отметил особую важность для Украины провести судебную реформу.

«Это мать всех реформ. Невозможно делать вид, что у тебя есть верховенство права или права человека без независимой и эффективной судебной системы», - сказал он.

«ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поощряем Украину упорно продолжать повестку дня реформ и готовы поддерживать ее в получении доступа к вакцинам от COVID-19», - добавил Боррель.

В свою очередь, Варгеи сказал, что Украина уже в этом году может получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Евросоюз также предоставил Украине помощь для поддержки украинского бизнеса во время жесткого карантина в размере 200 млн евро.

«Сначала мы посылали маски, аппараты для вентиляции легких, а также перечислили 200 млн евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна», - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Совместное авиационное пространство

На брюссельских встречах представители Европейского Союза также подтвердили намерение в ближайшее время подписать с Украиной Соглашение об общем авиационном пространстве. Это позволит уравнять в правах украинские и европейские компании, снимет монополию на отдельные маршруты между городами нашей страны и аэропортами ЕС и, как следствие, даст возможность сделать более дешевыми авиабилеты.

Переговоры о взаимном открытии неба ведутся между Киевом и Брюсселем как минимум последние семь лет. Дело тормозилось не по вине нашей страны, а из-за спора между Великобританией и Испанией относительно полетов гражданской авиации в Гибралтар.

И вот после того, как Великобритания в конце 2020 года завершила выход из Евросоюза, начала проясняться и ситуация с переговорами на украинском направлении.

По словам представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Борреля, это соглашение будет подписано, когда еврочиновники завершат обновление документа Евросоюзом в части исключения из него Великобритании как подписанта.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время, как можно скорее, между Украиной и ЕС будет подписано Соглашение об общем авиационном пространстве. Украинцы ждали этого очень давно», - прокомментировал ситуацию Шмыгаль.

Рост инфляции

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила об ускорении инфляции в январе. В прошлом месяце потребительские цены выросли на 6,1 процента, по сравнению с январем 2020 года. По сравнению с декабрем 2020 года потребительские цены в январе выросли на 1,3 процента.

Существенно повлияло на уровень инфляции повышение тарифов на электроэнергию на 36,6 процента, канализацию - на 17,3 процента, водоснабжение - на 10,9 процента. Из-за которых, соответственно, произошел рост цен на жилье, воду, газ и другие виды топлива на 6 процентов.

На продовольственном рынке больше всего подорожали яйца - на 15,4 процента. Также на 1,0 – 6,5 процента подорожали овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядина, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3 процента подешевела свинина.

В Национальном банке отметили, что в январе инфляция ожидаемо ускорилась и вышла за верхнюю границу целевого диапазона 5 процентов плюс-минус 1 процентный пункт.

На уходящей неделе министр экономразвития Игорь Петрашко сообщил, что возглавляемое им министерство оценило сокращение валового внутреннего продукта Украины в 4 квартале 2020 года на уровне 1 процента. Министр подчеркнул, что правительство сохраняет прогноз роста экономики по итогам 2021 года в пределах 4,6 процента.

"В настоящее время условия для экономического восстановления в принципе довольно благоприятные. Понятно, что в один момент все не изменится к лучшему. Но наш прогноз на 2021 год - рост на 4,6 процента - мы оставляем неизменным и вполне вероятным", - отметил Петрашко.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Депутаты соберутся под куполом Верховной Рады для проведения пленарных заседаний, а Госстат планирует опубликовать данные о внешнеторговом балансе по итогам 2020 года, а также оценку ВВП за 4 квартал 2020 года.

Конец второй недели февраля принес во многие регионы страны снегопады и существенное похолодание. Следующая неделя февраля будет особенно морозной и повысит нагрузку на единую энергосистему страны, поэтому расслабляться и доставать весенние вещи пока рано. Надо пережить последний удар зимы.

Богдан Слуцкий

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