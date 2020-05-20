Закон об амнистии капиталов готов и будет передан в парламент – президент

Президент подчеркнул, что это важный вопрос в условиях сложной ситуации в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что закон об амнистии капиталов готов.

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"Закон об амнистии капиталов готов, будет передан в Верховную Раду Украины. Амнистию введем в этом году, должны это сделать, мы договаривались и обещали людям. Правда, сейчас, честно говоря, по поводу амнистии капиталов, там у нас были предложения по поводу процентов… Там было предложение 5%, и на все - и на деньги, и на недвижимость", - сказал Зеленский.

Президент считает, что в условиях сложной ситуации в стране этот вопрос очень важен.

"Я думаю, сегодня очень сложная ситуация в стране, я думаю, что надо думать про эти проценты. Я думаю, если есть какая-то недвижимость или другие объекты у любого человека, нужно ослаблять это, и можно амнистировать недвижимость под еще меньший процент, или даже под ноль. Нужно перевернуть эту страницу истории, и нужно, чтобы все наши граждане хотели быть плательщиками налогов", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, амнистия капиталов была одним из обещаний новой власти.