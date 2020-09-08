Алименты и инфляция. Как будет проходить индексация выплат на ребенка

Верховная Рада приняла закон, согласно которому судебные исполнители обязаны ежегодно проводить индексацию размера алиментов. Формулу перерасчета устанавливает Кабинет министров. УНИАН разбирался в механизме новшеств.

В Украине изменены правила индексации алиментов. Соответствующие изменения в закон об исполнительном производстве внесены Верховной Радой (закон №3112). «Основной задачей закона является улучшение материального положения лиц, путем индексации размера алиментов на их содержание, определенного судом в твердой денежной сумме», - говорится в пояснительной записке к документу.

Также закон предусматривает «устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций».

Индексация алиментов – это механизм повышения размера выплат, определенных судом «в твердой денежной сумме», который позволяет частично или полностью возместить подорожание товаров и услуг на отечественном рынке, то есть, с учетом инфляции.

Сам термин «твердая денежная сумма» является условным и обозначает размер алиментов на содержание ребенка, который четко определен по договоренности между плательщиком и получателем алиментов или по решению суда.

Новым законом вводится правило, что индексация размера алиментов будет проводиться исполнителем в утвержденном Кабинетом министров порядке. Но только в том случае, если иные выплаты не предусмотрены в судебном решении или в договоре между родителями.

«В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу, индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, в соответствии с Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения», - говорится в законе.

Документом на исполнителя возлагается обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, начиная со второго года после определения размера алиментов. Кроме этого, исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

Разъяснения юристов

Адвокат, руководитель гражданской практики ЮФ «Горецкий и Партнеры» Дарина Старовойтова отмечает, что принятый Радой закон предусматривает порядок увеличения алиментов путем их индексации, что обезопасит взыскателя от обесценивания нацвалюты и, соответственно, фактического снижения размера выплат.

«Когда мы говорим о «новом механизме», то это на самом деле не совсем так, поскольку законом «Об индексации денежных доходов населения» еще с 2016 года предусмотрено, что индексации подлежат денежные доходы граждан, полученные ими в гривне на территории Украины и не имеющие разового характера, в частности, размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме. Но новый закон несколько обновляет процедуры реализации таких требований действующего законодательства», - говорит юрист.

Старовойтова перечислила главные новшества, которые следует знать взыскателю алиментов.

Первое – «индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке». То есть:

- новый порядок определен для принудительного взыскания алиментов с должника в исполнительном производстве;

- в исполнительном листе должна быть определена твердая денежная сумма алиментов (например, 3 тысячи гривен);

- в исполнительном листе не должно быть предусмотрено никаких исключений или оговорок относительно твердой денежной суммы алиментов;

- индексация осуществляется исполнителем (это его обязанность) ежегодно;

- индексация осуществляется не ранее, чем через 2 года после вступления в законную силу судебного решения, которым определен размер алиментов;

- порядок осуществления индексации определяется правительством.

Второе – в случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа индексация алиментов производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями, в соответствии с Законом «Об индексации денежных доходов населения». Этим законом не предусмотрена обязанность осуществления индексации ежегодно, поскольку обязанность по индексации появится у работодателя должника в случае наступления определенных обстоятельств, зафиксированных Государственной службой статистики.

Кроме того, новым законом конкретизировано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно.

«Эта норма устранит определенные недостатки законодательства, запустит механизм повышения размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме, который позволит возместить подорожание товаров и услуг», - подчеркнула юрист.

Адвокат Адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Ирина

Смитюх поясняет, что в настоящее время механизм индексации алиментов урегулирован статьей 184 Семейного кодекса, Законом «Об индексации денежных доходов населения» и Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением Кабинета министров от 2003 года. Принятый Радой документ вносит изменения в Закон «Об исполнительном производстве», согласно которым индексация размера алиментов будет осуществляться именно исполнителем, и не потребует обращения в суд.

«Это, по идее, должно улучшить обеспечение надлежащего уровня жизни, питания, воспитания детей и реализацию их потребностей, частично возместит траты из-за подорожания потребительских товаров и услуг, а также разгрузит суды, которые рассматривают данную категорию дел», - отмечает юрист.

Теперь индексация алиментов будет осуществляться ежегодно, тогда как в Законе «Об индексации денежных доходов населения» указано, что индексация выплат проводится в случае, когда величина индекса потребительских цен превысила порог индексации, который устанавливается в размере 103 процента, и может быть чаще раза в год.

Но в новом законе есть и коллизия: «В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа, индексация алиментов будет производиться в соответствии с Законом «Об индексации денежных доходов населения», то есть, осуществляться предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами, физическими лицами - предпринимателями, которые проводят соответствующие отчисления алиментов с дохода плательщика алиментов. Это когда величина индекса потребительских цен превысила порог индексации, который устанавливается в размере 103 процента, поскольку изменения в указанный закон не внесены. Кроме того, среди обязанностей исполнителей, исчерпывающий перечень которых закреплен в ст.18 Закона «Об исполнительном производстве», отсутствует обязанность исполнителя проводить индексацию размера алиментов, а последний, как известно, должен действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Целесообразно было четко определить сроки и порядок индексации алиментов, внести соответствующие изменения в Семейный кодекс, Закон «Об индексации денежных доходов населения» и Порядок проведения индексации денежных доходов населения, чтобы избежать правовых коллизий», - подытожила юрист.

Что еще нужно знать об алиментах

С 1 января 2020 года размер алиментов вырос связи с увеличением прожиточного минимума.

В соответствии с росписью госказны, с 1 января 2020 года для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 гривен, а для детей от 6 до 18 лет - 2218 гривен.

По правилам Семейного кодекса, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% соответствующего прожиточного минимума.

«Минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов», - говорится в СК.

Таким образом, с 1 января минимальный гарантированный размер алиментов составляет: для детей в возрасте до 6 лет - 889,5 гривни, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 гривен.

Что важно для работодателей алиментщиков: данные показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

С 1 января максимальный размер алиментов (десять прожиточных минимумов на одного ребенка), составляет: для детей в возрасте до 6 лет - 17 790 гривен, в возрасте от 6 до 18 лет - 22 180 гривен.

За ужесточение ответственности горе-родителей парламент Украины всерьез взялся в 2018 году. Тогда был принят ряд изменений в соответствующие законы. Минимальный размер алиментов увеличили до прожиточного минимума. Если алименты не выплачиваются в течение года, то их сумма автоматически вырастает на 20%, в течение 2 лет - на 30%, более 3 лет - на 50%. «Злостные» неплательщики могут понести административные наказания, а в особых случаях и уголовную ответственность. Их также могут лишить права выезда за границу и вождения авто. Появился тогда и Единый реестр должников. В него сразу попали более 86 тысяч человек, которые не оплатили алименты своим детям. Только за четыре месяца список превысил 170 тысяч человек. Но в течение двух лет он сократился – на начало 2020 года до 165 тысяч должников. Видимо, ужесточение правил сыграло свою роль. Нот вот только пока, к сожалению, не очень значительную.

Нана Черная