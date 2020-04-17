Гривня уходит на выходные в плюсе: свежий курс НБУ

Курс гривни укрепился к доллару на 13 копеек, а к евро – на 21 копейку.

Национальный банк Украины на вторник, 21 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,07 гривни/доллар, то есть гривня выросла к доллару на 13 копеек.

Читайте такжеБанкир спрогнозировал, что будет с курсом гривни дальше

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,42 гривни/евро, что на 21 копейку выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,07/27,10 гривни/доллар, к евро – 29,37/29,40 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 17 апреля, снизилась в среднем на 10 копеек - до 27,40 гривни за доллар, стоимость евро снизилась на 15 копеек - до 29,80 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 17 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 2 копейки.