Баланс недели: «антикризисный» госбюджет, беспроцентные кредиты для малого бизнеса и 135 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Украина уже больше месяца находится на карантине, что позволяет сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. Однако практически полная остановка многих секторов экономики, сопровождающаяся увольнениями работников и закрытием предприятий, требует от руководства страны ежедневно принимать сложные решения, которые не факт, что сработают, так как с подобной проблемой современная цивилизация, в том числе и Украина, столкнулись впервые.

Прежде всего, правительству было необходимо адаптировать государственный бюджет под нужды кризисного время. Ведь если изначально госбюджет 2020 года строился на ожиданиях экономического роста, то сегодня уже ни для кого не секрет, что экономика страны из-за карантина и начавшегося кризиса по итогу года существенно сократится.

Парламент в понедельник поддержал изменения в закон о госбюджете лишь со второй попытки, после двухнедельной доработки документа в парламентских комитетах.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9 процента, тогда как ранее ожидался рост на 3,7 процента, безработица – 9,4 процента вместо 8,1 процента, среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар против 27 гривен за доллар, а также ускорение инфляции до 8,7 процента.

Доходы бюджета сокращаются на 10 процентов, до 975,8 миллиарда гривен, а расходы увеличиваются на 8 процентов, до 1,266 триллиона гривен. Объем дефицита возрастает в три раза - до 298,4 миллиарда гривен.

Представляя проект изменений госбюджета, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирование борьбы с коронавирусом, включая повышение расходов на медицину на 16,4 миллиарда гривен, пенсионное обеспечение – на 29,7 миллиарда гривен, социальные расходы – на 19,5 миллиарда гривен.

Также премьер отметил, что объем новосозданного Фонда борьбы с болезнью COVID-19 составит 64,7 миллиарда гривен. По его словам, эти средства пойдут на дополнительные выплаты медработникам, закупку медицинского оборудования, выплаты украинцам, которые потеряли работу из-за коронавируса, предоставление денежной помощи семьям медработников.

Премьер подчеркнул, что изменения в государственный бюджет позволят перезапустить отечественную экономику и поддержать украинцев в условиях кризисной ситуации.

Не забыли в обновленном бюджете и об обещанной президентом Владимиром Зеленским одной тысяче гривен для пенсионеров. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, дополнительные выплаты пенсионерам и другим незащищенным слоям населения начнутся уже в ближайшие дни.

«После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около пяти дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 миллиардов гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1 тысячи гривен более чем 10,6 миллиона человек», - отметила министр.

Единовременное пособие получат пенсионеры, размер пенсии которых меньше 5 тысяч гривен, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Компенсация для бизнеса

Основной удар от введенного правительством в середине марта карантина пришелся по малому бизнесу, который был вынужден полностью закрыться и отправить своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, или вовсе уволить. Понимая это, Кабинет министров на уходящей неделе расширил количество предпринимателей, которые могут участвовать в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» – их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 миллионов гривен. Правительство также увеличило максимальную сумму кредита до 3 миллионов гривен.

Расширяются и цели кредитования: на рефинансирование задолженности, на инвестиции, а также на пополнение оборотного капитала.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.

«Министерство экономики и Министерство финансов предложили ряд программ по кредитной поддержке малого и микробизнеса, которые будут заключаться в обеспечении как выдачи новых кредитов, так и рефинансировании действующих кредитов с нулевой процентной ставкой, с погашением тела кредита через один год, то есть, это так называемые кредитные каникулы, которые мы фактически готовы обеспечить», - сказал он.

По его словам, основное условие для получения таких «кредитных каникул» – сохранение не менее 80 процентов рабочих мест.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уточнил, что малый и микробизнес смогут по существующим кредитам обратиться в банк и государство компенсирует ставку, то есть, предприниматель будет платить ноль процентов.

«Например, если у предпринимателя есть 500 тысяч гривен кредита в банке, обратившись в банк и получив помощь от государства по этой программе, предприятие в течение года, до 31 марта 2021 года, будет платить ноль процентов», - отметил министр.

Обострение кризиса в энергетике

На уходящей неделе операционная компания «ДТЭК Энерго», обеспечивающая управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК, объявила об остановке одного из крупнейших угледобывающих предприятий страны «ДТЭК Павлоградуголь».

Также компания останавливает обогатительные фабрики «Павлоградская», «Добропольская», «Кураховская», «Першотравенского ремонтно-механического завода» и «Научно-производственного центра ДТЭК».

«Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий. Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях», - прокомментировали в компании решение об остановке предприятий.

Отмечается, что негативная ситуация усиливается общим падением экономики и пандемией коронавируса. Вследствие карантина снижено потребление электроэнергии в стране, снижены объемы производства электроэнергии и уровень платежей.

По данным ДТЭК, в стране приостановлена работа около трех десятков угольных шахт, в простое находятся более 40 тысяч человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 миллиарда гривен. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около половины сотрудников находятся в простое.

О том, что в энергетической отрасли начался масштабный кризис, заявляют и другие участники рынка. При этом уже больше месяца президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль не могут определиться с кандидатурой нового министра энергетики и защиты окружающей среды, которую бы поддержал парламент.

Тем временем, правительство на уходящей неделе сменило исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды, назначив на эту должность Ольгу Буславец. Ранее она занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

На новом посту Буславец пообещала уже в ближайшее время подготовить план неотложных мер по стабилизации ситуации в отрасли.

Своевременная помощь Всемирного банка

На уходящей неделе Национальная служба здоровья заявила о том, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине 135 миллионов долларов на модернизацию сектора здравоохранения и борьбу с эпидемией коронавируса.

Такое решение было принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка.

В частности, из этой суммы 35 миллионов долларов пойдут на мероприятия по усилению защиты населения и противодействие распространению коронавируса. Еще 45 миллионов направят на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление возможностей больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины. 50 миллионов долларов предназначены для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья.

Основную поддержку, которая позволила бы с наименьшими потерями преодолеть кризис, руководство страны ожидает получить от Международного валютного фонда, который на уходящей неделе отметил прогресс в переговорах с Украиной о новой программе сотрудничества.

«Существует ряд проблем, которые остаются нерешенными, и я уверен, что они скоро будут преодолены, и что мы сможем рекомендовать программу нашему руководству. Есть хороший прогресс, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов», - заявил директор Европейского департамента Фонда Пол Томсен.

Следующая рабочая неделя будет из-за Пасхальных праздников короткой, но важной: 24 апреля истекает срок действия карантина, который был введен правительством с 12 марта. Скорее всего, он будет продлен, но в более легкой форме, ведь продолжительных жестких ограничений украинская экономика и большинство украинцев попросту не выдержат. Остается надеяться, что коронавирусная инфекция вскоре отступит, и жители Украины смогут вернуться к нормальной жизни.

Игорь Орел