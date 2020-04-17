В ЕС создают гарантийный фонд на 25 миллиардов евро для спасения экономики

Взносы в фонд будут делать все 27 государств-членов Евросоюза.

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал решение о создании Европейского гарантийного фонда объемом 25 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Читайте такжеЭффект от коронакризиса будет чувствоваться в мире до 2025 года – МВФ

Как сообщает Deutsche Welle, соответствующее предложение ранее подала Еврогруппа.

"Нам нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Гарантийный фонд предоставляет группе ЕИБ центральную роль в пакете вспомогательных мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем", - заявил президент ЕИБ Вернер Гойер.

Планируется, что фонд позволит привлечь до 200 млрд евро на поддержку европейской экономики. Акцент будет делаться на поддержку малых и средних предприятий. Взносы в фонд будут делать все 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например из бюджета ЕС.

Фонд будет официально создан, как только государства-члены, которые занимают не менее 60% капитала ЕИБ, возьмут на себя соответствующие обязательства.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля министры финансов Европейского Союза согласовали план спасения экономики блока в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на сумму 500 млрд евро.