ЕС согласовал план спасения экономики на $500 миллиардов: куда пойдут деньги

Этот план должен быть утвержден на заседании Европейского Совета.

Министры финансов Европейского Союза (ЕС) на своем заседании 9 апреля согласовали план спасения экономики блока в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на сумму более 500 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС со ссылкой на слова президента Еврогруппы Марио Сентено.

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В частности, в рамках Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) будет выделено около 240 млрд евро тем государствам, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса и которые являются членами зоны евро; 200 млн евро – на кредитование европейских предприятий с акцентом на малый на средний бизнес и около 100 млрд евро – на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании не сокращали своих сотрудников.

После решения министров финансов этот план должен быть утвержден на заседании Европейского Совета, высшего политического органа ЕС.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Справка УНИАН. «Европейский стабилизационный механизм» - постоянно действующий фонд финансовой стабилизации стран Еврозоны.