Более 3 миллионов украинцев получают субсидии: средний размер помощи сократился

В марте субсидию на оплату ЖКУ получили 3,34 млн граждан, а средний ее размер составил 1000 грн.

В марте 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,347 млн граждан, а средний ее размер составил 1 тыс. грн, что в 1,5 раза меньше, чем в марте прошлого года.

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Об этом на запрос УНИАН сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что в марте за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 148,9 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия 85,1 тыс. домохозяйств.

«Общая сумма расходов на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляла: в марте 2019 года - около 6,1 млрд грн, в марте 2020 - около 3 млрд грн», - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года уменьшился в 1,5 раза - с 1,5 тыс. грн до 1 тыс. грн.

«Согласно заявкам о потребности в средствах на выплату субсидий и льгот за март 2020 года, представленным региональными органами социальной защиты населения, в марте текущего года средний размер предоставленной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил около 1 тыс. гривень", - сказано в сообщении.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Тернопольской области, он составляет почти 1,2 тыс. грн.

В министерстве отметили, что уменьшение показателей среднего размера субсидии связано с уменьшением цены на природный газ для бытовых потребителей.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн.

В январе 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,2 млн граждан, а средний ее размер составил 1,4 тыс. грн.