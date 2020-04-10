Глава «Нафтогаза» прогнозирует дальнейшее снижение цен на газ в Европе

На сегодня цены на газ в Европе упали до исторического минимума

Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прогнозирует дальнейшее снижение цен на газ в Европе, что ударит по украинской добывающей отрасли.

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Об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

«Даже сейчас мне сложно сказать, на каком уровне остановится цена на газ в Европе летом этого года. Она уже сейчас рекордно низкая, мы ожидаем, что она будет еще меньше. Это, очевидно, создаст большое давление и поставит большие вызовы, в первую очередь, перед добывающей отраслью», - сказал Коболев.

«Поскольку «Нафтогаз» является крупнейшей газодобывающей компанией страны - то экономику нашего бизнеса, способность экономически целесообразно добывать это кардинально снизит», - добавил.

По его словам, сейчас перед руководством страны и отраслью стоит задача направить накопленные за последние годы ресурсы не на «тушение пожаров», которых в условиях кризиса будет очень много, а использовать с максимальной эффективностью, чтобы создать фундамент для дальнейшего развития.

«Это нетривиальная задача, которая требует хорошо продуманной стратегии, высокой координации всех ветвей власти, украинского политикума и общества. Это также требует некоторых смелых решений», - отметил он.

Среди необходимых смелых решений Коболев выделил: отмену обязательства «Нафтогаза» по поставкам газа для нужд населения по специальным ценам; инвестиции в разведку запасов газа и подготовку ресурсной базы для наращивания собственной добычи в будущем, когда мировые цены стабилизируются, а также направление средств в энергоэффективность.

Как сообщал УНИАН, цены на газ в Европе упали до исторического минимума. В начале апреля стоимость газа на хабе NCG снизилась до 7,37 евро за за МВт-ч (около 78 долл. за 1000 куб. м).

Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель прогнозировал падение цены на газ этим летом до уровня 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м.